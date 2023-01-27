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Киргизия предложила Узбекистану союзнические отношения - РИА Новости, 27.01.2023
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Киргизия предложила Узбекистану союзнические отношения
Киргизия предложила Узбекистану союзнические отношения - РИА Новости, 27.01.2023
Киргизия предложила Узбекистану союзнические отношения
Киргизия предложила Узбекистану подписать договор о союзнических отношениях, сообщил в пятницу президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:03
2023-01-27T11:03
киргизия
узбекистан
бишкек
шавкат мирзиеев
садыр жапаров
в мире
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Киргизия предложила Узбекистану подписать договор о союзнических отношениях, сообщил в пятницу президент Киргизии Садыр Жапаров. "Текущий год ознаменован юбилейным годом в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. Буквально в следующем месяце, 16 февраля, мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием договора о союзнических отношениях и создать высший межгосударственный совет на уровне глав государств", - заявил Жапаров по итогам встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который находится в Бишкеке с государственным визитом. Жапаров предложил поручить внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить соответствующие документы. "Мы нацелены продолжить совместную работу по активизации торгово-экономического сотрудничества и наращиванию двустороннего товарооборота. За последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. Вместе с тем нам следует признать, что у нас остается значительный нереализованный потенциал в этой сфере", - заявил глава Киргизии. Он подчеркнул, что в рамках ранее достигнутых договоренностей в пятницу будут подписаны двусторонние документы, предусматривающие запуск совместных крупных инвестиционных проектов. "Уполномоченными органами во главе с вице-премьер-министрами наших стран проведена большая работа по проработке совместных проектов в сфере горнодобывающей отрасли, промышленной кооперации, переработки сельхозпродукции, энергетике, строительстве, инфраструктуре на общую сумму более чем 1,5 миллиарда долларов США. Впечатляют суммы проектов, которые будут совместно реализованы нашими странами. Уверен, что запланированные проекты будут реализованы в ближайшей перспективе и в полной мере", - подытожил он.
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киргизия, узбекистан, бишкек, шавкат мирзиеев, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Узбекистан, Бишкек, Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров, В мире
11:03 27.01.2023
 
Киргизия предложила Узбекистану союзнические отношения

Киргизия предложила Узбекистану подписать договор о союзнических отношениях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Киргизия предложила Узбекистану подписать договор о союзнических отношениях, сообщил в пятницу президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Текущий год ознаменован юбилейным годом в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. Буквально в следующем месяце, 16 февраля, мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием договора о союзнических отношениях и создать высший межгосударственный совет на уровне глав государств", - заявил Жапаров по итогам встречи с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который находится в Бишкеке с государственным визитом.
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Жапаров предложил поручить внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить соответствующие документы.
"Мы нацелены продолжить совместную работу по активизации торгово-экономического сотрудничества и наращиванию двустороннего товарооборота. За последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. Вместе с тем нам следует признать, что у нас остается значительный нереализованный потенциал в этой сфере", - заявил глава Киргизии.
Он подчеркнул, что в рамках ранее достигнутых договоренностей в пятницу будут подписаны двусторонние документы, предусматривающие запуск совместных крупных инвестиционных проектов.
"Уполномоченными органами во главе с вице-премьер-министрами наших стран проведена большая работа по проработке совместных проектов в сфере горнодобывающей отрасли, промышленной кооперации, переработки сельхозпродукции, энергетике, строительстве, инфраструктуре на общую сумму более чем 1,5 миллиарда долларов США. Впечатляют суммы проектов, которые будут совместно реализованы нашими странами. Уверен, что запланированные проекты будут реализованы в ближайшей перспективе и в полной мере", - подытожил он.
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