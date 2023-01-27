https://ria.ru/20230127/sovbez-1847813962.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 27.01.2023

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:04

2023-01-27T12:04

2023-01-27T12:40

дмитрий песков

владимир путин

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня день достаточно непубличный, мы ожидаем ближе ко второй половине дня, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на последнем совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент обсудил ход специальной военной операции, министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал участников о посещении штаба операции, а глава государства проинформировал о своих недавних телефонных международных контактах.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, россия, политика