https://ria.ru/20230127/sovbez-1847813962.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 27.01.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:04
2023-01-27T12:04
2023-01-27T12:40
дмитрий песков
владимир путин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня день достаточно непубличный, мы ожидаем ближе ко второй половине дня, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на последнем совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент обсудил ход специальной военной операции, министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал участников о посещении штаба операции, а глава государства проинформировал о своих недавних телефонных международных контактах.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8a8859e68fca812cee534f6808e3e231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, россия, политика
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Политика
12:04 27.01.2023 (обновлено: 12:40 27.01.2023)
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза