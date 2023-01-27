Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/sovbez-1847813962.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 27.01.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:04
2023-01-27T12:40
дмитрий песков
владимир путин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня день достаточно непубличный, мы ожидаем ближе ко второй половине дня, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на последнем совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент обсудил ход специальной военной операции, министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал участников о посещении штаба операции, а глава государства проинформировал о своих недавних телефонных международных контактах.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8a8859e68fca812cee534f6808e3e231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, россия, политика
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Политика
12:04 27.01.2023 (обновлено: 12:40 27.01.2023)
 
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня день достаточно непубличный, мы ожидаем ближе ко второй половине дня, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на последнем совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент обсудил ход специальной военной операции, министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал участников о посещении штаба операции, а глава государства проинформировал о своих недавних телефонных международных контактах.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала