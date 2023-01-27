https://ria.ru/20230127/shostakovich-1846898074.html

Мариинка в День снятия блокады покажет балеты на музыку Шостаковича

Мариинка в День снятия блокады покажет балеты на музыку Шостаковича - РИА Новости, 27.01.2023

Мариинка в День снятия блокады покажет балеты на музыку Шостаковича

В Мариинке пройдет несколько событий ко Дню полного снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T05:33

2023-01-27T05:33

2023-01-27T05:33

культура

новости культуры

виктор мельник (прокурор санкт-петербурга )

ленинград

санкт-петербург

ладожское озеро

мариинский театр

санкт-петербургский городской суд

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В Мариинке пройдет несколько событий ко Дню полного снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе театра. "Памятный для Петербурга день балетная труппа отметит на сцене Мариинский-2 исполнением балетов Шостаковича – "Ленинградская симфония" на музыку легендарной "Седьмой симфонии" и "Барышня и хулиган", созданных в 1960-х, а также появившегося в Мариинском в 2013-м Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта. <…> На сцене Концертного зала в прозвучит опера Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева", — говорится в сообщении. О том, как жил Мариинский театр в годы Великой Отечественной войны, расскажет электронная выставка на сайте театра. Один из ее разделов посвящен артистам в блокадном городе. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3 процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода. Санкт-Петербургский городской суд 20 октября признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. В ходе слушаний прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщал, что число погибших в период блокады Ленинграда превышает статистические данные: более 1 миллиона вместо общепринятых 649 тысяч человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20230123/leningrad-1846857048.html

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ладожское озеро

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктор мельник (прокурор санкт-петербурга ), ленинград, санкт-петербург, ладожское озеро, мариинский театр, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), дмитрий шостакович