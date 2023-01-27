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Арест за рассылку взрывчатки в Испании обосновали просмотром Sputnik и RT

Арест за рассылку взрывчатки в Испании обосновали просмотром Sputnik и RT - РИА Новости, 27.01.2023

Арест за рассылку взрывчатки в Испании обосновали просмотром Sputnik и RT

Суд в Испании посчитал, что посещение сайтов Sputnik и RT предполагаемым автором писем со взрывчаткой подтверждает, что он хотел заставить власти страны... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:54

2023-01-27T17:54

2023-01-27T17:54

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МАДРИД, 27 янв - РИА Новости. Суд в Испании посчитал, что посещение сайтов Sputnik и RT предполагаемым автором писем со взрывчаткой подтверждает, что он хотел заставить власти страны отказаться от поддержки Украины, сообщил следственный судья, слова которого приводятся в сообщении судебной системы королевства. Согласно пресс-релизу, несмотря на отсутствие указаний на принадлежность или сотрудничество обвиняемого с какой-либо террористической или организованной группой, контекст совершенных преступлений, а также адресаты посылок указывают на то, что 74-летний испанец пытался оказать давление на органы государственной власти Испании, чтобы заставить их отказаться от поддержки Украины. "Эти цели, по мнению судьи, подтверждаются настойчивостью в совершении этих действий и подтверждаются содержанием веб-сайтов, которые посещал обвиняемый, включая Russiatoday.com; RT, российский новостной портал; www.armas.es, портал, называющий себя "всемирной цифровой газетой об оружии на испанском языке"; www.quimica.es; и sputniknews.com," - говорится в сообщении. "Использование российских приложений для обмена мгновенными сообщениями, таких как VK, и электронной почты со сквозным шифрованием (Protonmail), а также трансцендентность его насильственных действий как средства пропаганды российской оккупации Украины, могли способствовать его побегу на территорию России, получению помощи для этой цели от граждан этой страны", - приводятся слова следственного судьи. Таким образом, суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу из-за риска его бегства, повторения преступления и сокрытия источников доказательств. Согласно судебной власти, 74-хлетнего испанца обвиняют в шести преступлениях терроризма - по одному за каждое отправленное письмо со взрывчаткой. При этом два из них при отягчающих обстоятельствах, так как эти письма были адресованы членам правительства. Также мужчина обвиняется в изготовлении, использовании взрывчатых, легковоспламеняющихся, зажигательных устройств в террористических целях. В среду сообщалось о задержании мужчины из провинции Бургос, который до выхода на пенсию работал государственным служащим. Предполагается, что арестованный действовал в одиночку. На прошлой неделе газета New York Times опубликовала статью, согласно которой власти США и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в 2022 году. Однако конкретных доказательств этого не приводилось. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения. Всего в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывными устройствами внутри, которые, в частности, направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольство США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате никто не погиб, один сотрудник украинского посольства получил ранения.

https://ria.ru/20230123/rassylka-1846665200.html

https://ria.ru/20230126/ispaniya-1847474850.html

https://ria.ru/20221201/posylka-1835657507.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, украина, россия, педро санчес, sputnik, телеканал rt