https://ria.ru/20230127/razvitie-1847975673.html

Путин поручил утвердить программы развития новых регионов

Путин поручил утвердить программы развития новых регионов - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил утвердить программы развития новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить программы развития новых регионов, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:02

2023-01-27T18:02

2023-01-27T19:28

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить программы развития новых регионов, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, предусмотрев достижение этими субъектами Российской Федерации не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан Российской Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, врио главы Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20230127/mariupol-1847954812.html

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