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Путин поручил утвердить программы развития новых регионов - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил утвердить программы развития новых регионов
Путин поручил утвердить программы развития новых регионов - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил утвердить программы развития новых регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить программы развития новых регионов, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:02
2023-01-27T19:28
владимир путин
херсонская область
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запорожская область
общество
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политика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить программы развития новых регионов, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, предусмотрев достижение этими субъектами Российской Федерации не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан Российской Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития", - говорится в сообщении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, врио главы Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20230127/mariupol-1847954812.html
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владимир путин, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, общество, россия, политика
Владимир Путин, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Общество, Россия, Политика
18:02 27.01.2023 (обновлено: 19:28 27.01.2023)
 
Путин поручил утвердить программы развития новых регионов

Путин поручил достичь в новых регионах среднероссийских показателей уровня жизни

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить программы развития новых регионов, предусмотрев достижение к 2030 году среднероссийских показателей уровня жизни, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей утвердить программы социально-экономического развития указанных субъектов Российской Федерации, предусмотрев достижение этими субъектами Российской Федерации не позднее 2030 года среднероссийских показателей уровня жизни граждан Российской Федерации и общероссийского уровня социально-экономического развития", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин, врио главы Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 17:07
Мэр Мариуполя рассказал о криминогенной обстановке в городе
 
Владимир ПутинХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьОбществоРоссияПолитика
 
 
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