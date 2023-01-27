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Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
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Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию
Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию - РИА Новости, 27.01.2023
Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию
Во время раскопок в некрополе Саккара к югу от Каира археологи обнаружили нецарскую мумию возрастом 4300 лет — древнее еще не было. Поразительные находки ученых РИА Новости, 27.01.2023
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Во время раскопок в некрополе Саккара к югу от Каира археологи обнаружили нецарскую мумию возрастом 4300 лет — древнее еще не было. Поразительные находки ученых — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Культура, Египет, Археология, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм
14:10 27.01.2023 (обновлено: 14:14 27.01.2023)
 

Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию

Читать ria.ru в
Во время раскопок в некрополе Саккара к югу от Каира археологи обнаружили нецарскую мумию возрастом 4300 лет — древнее еще не было. Поразительные находки ученых — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2023 / Khaled Desouki

В районе Гиср эль-Мудир в Саккаре исследователей ждали находки, относящиеся к периодам пятой и шестой династий Древнего царства.

Коллекция статуй фараона на пресс-конференции в некрополе Саккара, Египет
1 из 12

В районе Гиср эль-Мудир в Саккаре исследователей ждали находки, относящиеся к периодам пятой и шестой династий Древнего царства.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

На дне 15-метрового колодца оказалась комната, где находилась гробница.

Гробница, обнаруженная во время археологических раскопок в Саккаре, Египет
2 из 12

На дне 15-метрового колодца оказалась комната, где находилась гробница.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Здесь архитекторы обнаружили саркофаг, закрытый около 4300 лет назад.

Гробница, обнаруженная во время археологических раскопок в Саккаре, Египет
3 из 12

Здесь архитекторы обнаружили саркофаг, закрытый около 4300 лет назад.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Статуя фараона на месте раскопок в Саккаре.

Статуя фараона во время пресс-конференции на месте археологических раскопок в Саккаре
4 из 12

Статуя фараона на месте раскопок в Саккаре.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

"Во время открытия крышки саркофага мы обнаружили мумию человека, покрытую пленкой из золота", — рассказал известный египетский археолог Захи Хавасс.

Археологи на месте раскопок в Саккаре, Египет
5 из 12

"Во время открытия крышки саркофага мы обнаружили мумию человека, покрытую пленкой из золота", — рассказал известный египетский археолог Захи Хавасс.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Это самая древняя на данный момент нецарская мумия, найденная в Египте.

Рабочие во время пресс-конференции на археологических раскопках в Саккаре, Египет
6 из 12

Это самая древняя на данный момент нецарская мумия, найденная в Египте.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Артефакты, обнаруженные при раскопках в Саккаре.

Артефакты, обнаруженные на археологических раскопках в Саккаре, Египет
7 из 12

Артефакты, обнаруженные при раскопках в Саккаре.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

В Саккаре находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры).

Руководитель археологической миссии Захи Хавасс на пресс-конференции в некрополе Саккара, где были обнаружены украшенная золотом мумия и четыре гробницы
8 из 12

В Саккаре находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры).

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Египетская археологическая миссия работает здесь с 2018 года.

Египетский археолог восстанавливает древности на раскопках в Саккаре
9 из 12

Египетская археологическая миссия работает здесь с 2018 года.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Одной из важных для ученых находок стала гробница, принадлежавшая высокопоставленному чиновнику, который жил во времена пятой династии фараонов.

Артефакт, обнаруженный на археологических раскопках в Саккаре, Египет
10 из 12

Одной из важных для ученых находок стала гробница, принадлежавшая высокопоставленному чиновнику, который жил во времена пятой династии фараонов.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Исследователи обнаружили здесь и другие захоронения, относящиеся к Древнему и Новому царствам.

Мужчина фотографируется во время пресс-конференции в некрополе Саккара, Египет
11 из 12

Исследователи обнаружили здесь и другие захоронения, относящиеся к Древнему и Новому царствам.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
© AFP 2023 / Khaled Desouki

Археологи на месте раскопок в Саккаре.

Археологи на месте раскопок в Саккаре, Египет
12 из 12

Археологи на месте раскопок в Саккаре.

© AFP 2023 / Khaled Desouki
 
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