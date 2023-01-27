https://ria.ru/20230127/raskopki-1847822758.html

Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию

Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию - РИА Новости, 27.01.2023

Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию

Во время раскопок в некрополе Саккара к югу от Каира археологи обнаружили нецарскую мумию возрастом 4300 лет — древнее еще не было. Поразительные находки ученых РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:10

2023-01-27T14:10

2023-01-27T14:14

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Во время раскопок в некрополе Саккара к югу от Каира археологи обнаружили нецарскую мумию возрастом 4300 лет — древнее еще не было. Поразительные находки ученых — в фотоленте Ria.ru.

египет

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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