Покрытая золотом: в Египте нашли самую древнюю мумию
В районе Гиср эль-Мудир в Саккаре исследователей ждали находки, относящиеся к периодам пятой и шестой династий Древнего царства.
В районе Гиср эль-Мудир в Саккаре исследователей ждали находки, относящиеся к периодам пятой и шестой династий Древнего царства.
На дне 15-метрового колодца оказалась комната, где находилась гробница.
Здесь архитекторы обнаружили саркофаг, закрытый около 4300 лет назад.
Статуя фараона на месте раскопок в Саккаре.
"Во время открытия крышки саркофага мы обнаружили мумию человека, покрытую пленкой из золота", — рассказал известный египетский археолог Захи Хавасс.
"Во время открытия крышки саркофага мы обнаружили мумию человека, покрытую пленкой из золота", — рассказал известный египетский археолог Захи Хавасс.
Это самая древняя на данный момент нецарская мумия, найденная в Египте.
Артефакты, обнаруженные при раскопках в Саккаре.
В Саккаре находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры).
В Саккаре находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры).
Египетская археологическая миссия работает здесь с 2018 года.
Одной из важных для ученых находок стала гробница, принадлежавшая высокопоставленному чиновнику, который жил во времена пятой династии фараонов.
Одной из важных для ученых находок стала гробница, принадлежавшая высокопоставленному чиновнику, который жил во времена пятой династии фараонов.
Исследователи обнаружили здесь и другие захоронения, относящиеся к Древнему и Новому царствам.
Исследователи обнаружили здесь и другие захоронения, относящиеся к Древнему и Новому царствам.
Археологи на месте раскопок в Саккаре.