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Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану - РИА Новости, 27.01.2023
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Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану
Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану - РИА Новости, 27.01.2023
Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, в минувшую субботу сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:22
2023-01-27T02:22
в мире
турция
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, в минувшую субботу сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО, сообщила газета Aftonbladet.Радикал заявил изданию, что осуществление им новых экстремистских акций зависит от "самого президента Эрдогана", который "не хочет пускать Швецию в НАТО". По утверждению Палудана, как только Анкара даст добро Стокгольму на присоединение к блоку, он "больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством".В субботу Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Сожжение Корана в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.
https://ria.ru/20230126/peregovory-1847618747.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО
02:22 27.01.2023
 
Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану

Сжегший Коран радикал Палудан пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за Швеции и НАТО

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, в минувшую субботу сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО, сообщила газета Aftonbladet.
Радикал заявил изданию, что осуществление им новых экстремистских акций зависит от "самого президента Эрдогана", который "не хочет пускать Швецию в НАТО". По утверждению Палудана, как только Анкара даст добро Стокгольму на присоединение к блоку, он "больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 15:33
В Анкаре объяснили бессмысленность переговоров по расширению НАТО
В субботу Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.
Сожжение Корана в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 14:19Республика Татарстан
Группа "Россия — исламский мир" осудила осквернение корана
 
В миреТурцияШвецияФинляндияНАТО
 
 
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