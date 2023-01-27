https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html

Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану

Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану - РИА Новости, 27.01.2023

Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану

Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, в минувшую субботу сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:22

2023-01-27T02:22

2023-01-27T02:22

в мире

турция

швеция

финляндия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_8f30ffbe55a23d378d6b2f367671a49d.jpg

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, в минувшую субботу сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО, сообщила газета Aftonbladet.Радикал заявил изданию, что осуществление им новых экстремистских акций зависит от "самого президента Эрдогана", который "не хочет пускать Швецию в НАТО". По утверждению Палудана, как только Анкара даст добро Стокгольму на присоединение к блоку, он "больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством".В субботу Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.Сожжение Корана в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.

https://ria.ru/20230126/peregovory-1847618747.html

https://ria.ru/20230125/koran-1847326986.html

турция

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, швеция, финляндия, нато