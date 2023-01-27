Сжегший Коран датский радикал выдвинул ультиматум Эрдогану
Сжегший Коран радикал Палудан пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за Швеции и НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, в минувшую субботу сжегший Коран у посольства Турции в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО, сообщила газета Aftonbladet.
Радикал заявил изданию, что осуществление им новых экстремистских акций зависит от "самого президента Эрдогана", который "не хочет пускать Швецию в НАТО". По утверждению Палудана, как только Анкара даст добро Стокгольму на присоединение к блоку, он "больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством".
В субботу Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Эрдоган заявил, что после этого Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкарой заявки на вступление в НАТО.
Сожжение Корана в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Спецпредставитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович заявил, что Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Во вторник дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры трехстороннего формата между Турцией, Швецией и Финляндией по членству в НАТО отложены на неопределенный срок по требованию Анкары.