https://ria.ru/20230127/prizyv-1847907079.html

МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора

МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора - РИА Новости, 27.01.2023

МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора

Москва призывает Ереван и Баку к полной разблокировке Лачинского коридора и проявлению политической воли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:12

2023-01-27T15:12

2023-01-27T15:20

москва

баку

ереван

россия

армения

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА 27 янв - РИА Новости. Москва призывает Ереван и Баку к полной разблокировке Лачинского коридора и проявлению политической воли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия, в отличие от большинства внешних игроков, ограничивающихся призывами к деэскалации, на земле ищет реальные развязки и оказывает гуманитарное содействие, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230127/buduschee-1847691913.html

москва

баку

ереван

россия

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, баку, ереван, россия, армения, азербайджан, в мире