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МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора - РИА Новости, 27.01.2023
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МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора
МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора - РИА Новости, 27.01.2023
МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора
Москва призывает Ереван и Баку к полной разблокировке Лачинского коридора и проявлению политической воли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:12
2023-01-27T15:20
москва
баку
ереван
россия
армения
азербайджан
в мире
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МОСКВА 27 янв - РИА Новости. Москва призывает Ереван и Баку к полной разблокировке Лачинского коридора и проявлению политической воли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия, в отличие от большинства внешних игроков, ограничивающихся призывами к деэскалации, на земле ищет реальные развязки и оказывает гуманитарное содействие, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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москва, баку, ереван, россия, армения, азербайджан, в мире
Москва, Баку, Ереван, Россия, Армения, Азербайджан, В мире
15:12 27.01.2023 (обновлено: 15:20 27.01.2023)
 
МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора

МИД: Москва призывает Ереван и Баку урегулированию и разблокировке Лачинского коридора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА 27 янв - РИА Новости. Москва призывает Ереван и Баку к полной разблокировке Лачинского коридора и проявлению политической воли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем к полной разблокировке Лачинского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и обращаемся с призывами к Баку и Еревану, чтобы скорейшим образом урегулировать имеющиеся разногласия", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Россия, в отличие от большинства внешних игроков, ограничивающихся призывами к деэскалации, на земле ищет реальные развязки и оказывает гуманитарное содействие, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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