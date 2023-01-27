https://ria.ru/20230127/prizyv-1847907079.html
МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора
МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора - РИА Новости, 27.01.2023
МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора
Москва призывает Ереван и Баку к полной разблокировке Лачинского коридора и проявлению политической воли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:12
2023-01-27T15:12
2023-01-27T15:20
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МОСКВА 27 янв - РИА Новости. Москва призывает Ереван и Баку к полной разблокировке Лачинского коридора и проявлению политической воли, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия, в отличие от большинства внешних игроков, ограничивающихся призывами к деэскалации, на земле ищет реальные развязки и оказывает гуманитарное содействие, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230127/buduschee-1847691913.html
москва
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москва, баку, ереван, россия, армения, азербайджан, в мире
Москва, Баку, Ереван, Россия, Армения, Азербайджан, В мире
15:12 27.01.2023 (обновлено: 15:20 27.01.2023)
МИД призвал к полной разблокировке Лачинского коридора
МИД: Москва призывает Ереван и Баку урегулированию и разблокировке Лачинского коридора