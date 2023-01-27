https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847969957.html
Главы МИД Ирана и Азербайджана переговорили после нападения на посольство
Главы МИД Ирана и Азербайджана переговорили после нападения на посольство - РИА Новости, 27.01.2023
Главы МИД Ирана и Азербайджана переговорили после нападения на посольство
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в котором заявил, что нападение на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:47
2023-01-27T17:47
2023-01-27T17:47
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хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в котором заявил, что нападение на азербайджанское посольство в Тегеране было использовано врагами двух стран, и призвал не допустить, чтобы это происшествие негативно повлияло на отношения двух государств. Министр иностранных дел Ирана, кроме того, предложил Азербайджану, чтобы службы безопасности двух стран сотрудничали в расследовании нападения. По заявлению иранского МИД, Байрамов приветствовал эту идею. "Амир Абдоллахиан, осудив это происшествие, указал на использование врагами двух стран сегодняшнего инцидента, нельзя допустить, чтобы это происшествие негативно сказалось на отношениях двух стран", - говорится в заявлении МИД Ирана в Telegram-канале. Глава иранского ведомства также выразил соболезнования Баку в связи с гибелью дипломата и сожаления в связи с произошедшим. Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека. По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами". Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что он пытался освободить свою жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвёртом этаже посольства.
https://ria.ru/20230127/turtsiya-1847781715.html
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в мире, иран, азербайджан, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, джейхун байрамов
В мире, Иран, Азербайджан, Тегеран (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Джейхун Байрамов
Главы МИД Ирана и Азербайджана переговорили после нападения на посольство
Глава МИД Ирана Абдоллахиан: нападение на посольство Азербайджана использовалось врагами