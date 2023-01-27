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МИД назвал поставки танков Киеву худшим фоном для назначения посла США - РИА Новости, 27.01.2023
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МИД назвал поставки танков Киеву худшим фоном для назначения посла США
МИД назвал поставки танков Киеву худшим фоном для назначения посла США - РИА Новости, 27.01.2023
МИД назвал поставки танков Киеву худшим фоном для назначения посла США
Поставки американских танков Киеву – худший фон для назначения нового посла США в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:31
2023-01-27T16:37
в мире
сша
киев
россия
мария захарова
линн трейси
сергей рябков
m1 abrams
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставки американских танков Киеву – худший фон для назначения нового посла США в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что новый посол США в России Линн Трейси посетит МИД на следующей неделе для встречи с замглавы министерства Сергеем Рябковым, а также для вручения копий верительных грамот. "Хороший старт – это было бы уважение к истории, культуре, ценностям той страны, куда тебя направили работать. Конечно, странно, что ее приезд в Москву совпал с решением о поставке американских танков (Киеву). Худшего фона для посла (придумать) нельзя. Почему ее так в Вашингтоне не любят, для меня большая загадка. Не дискриминация ли это по гендерному признаку?" - заявила Захарова на брифинге. В среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Линн Трейси стала первой в истории женщиной на должности посла США в РФ. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении. Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20230127/posol-1847914709.html
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в мире, сша, киев, россия, мария захарова, линн трейси, сергей рябков, m1 abrams, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Киев, Россия, Мария Захарова, Линн Трейси, Сергей Рябков, M1 Abrams, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:31 27.01.2023 (обновлено: 16:37 27.01.2023)
 
МИД назвал поставки танков Киеву худшим фоном для назначения посла США

Захарова назвала назначение нового посла США на фоне поставок танков Киеву плохим стартом

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Линн Трейси . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставки американских танков Киеву – худший фон для назначения нового посла США в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что новый посол США в России Линн Трейси посетит МИД на следующей неделе для встречи с замглавы министерства Сергеем Рябковым, а также для вручения копий верительных грамот.
Линн Трейси
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В МИД порекомендовали новому послу США не вмешиваться в дела России
"Хороший старт – это было бы уважение к истории, культуре, ценностям той страны, куда тебя направили работать. Конечно, странно, что ее приезд в Москву совпал с решением о поставке американских танков (Киеву). Худшего фона для посла (придумать) нельзя. Почему ее так в Вашингтоне не любят, для меня большая загадка. Не дискриминация ли это по гендерному признаку?" - заявила Захарова на брифинге.
В среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Линн Трейси стала первой в истории женщиной на должности посла США в РФ. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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В миреСШАКиевРоссияМария ЗахароваЛинн ТрейсиСергей РябковM1 AbramsМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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