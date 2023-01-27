https://ria.ru/20230127/posol-1847942254.html

МИД назвал поставки танков Киеву худшим фоном для назначения посла США

МИД назвал поставки танков Киеву худшим фоном для назначения посла США - РИА Новости, 27.01.2023

МИД назвал поставки танков Киеву худшим фоном для назначения посла США

Поставки американских танков Киеву – худший фон для назначения нового посла США в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:31

2023-01-27T16:31

2023-01-27T16:37

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Поставки американских танков Киеву – худший фон для назначения нового посла США в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что новый посол США в России Линн Трейси посетит МИД на следующей неделе для встречи с замглавы министерства Сергеем Рябковым, а также для вручения копий верительных грамот. "Хороший старт – это было бы уважение к истории, культуре, ценностям той страны, куда тебя направили работать. Конечно, странно, что ее приезд в Москву совпал с решением о поставке американских танков (Киеву). Худшего фона для посла (придумать) нельзя. Почему ее так в Вашингтоне не любят, для меня большая загадка. Не дискриминация ли это по гендерному признаку?" - заявила Захарова на брифинге. В среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Линн Трейси стала первой в истории женщиной на должности посла США в РФ. Она владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении. Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

https://ria.ru/20230127/posol-1847914709.html

https://ria.ru/20230127/vstrecha-1847916172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, россия, мария захарова, линн трейси, сергей рябков, m1 abrams, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)