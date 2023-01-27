15:13 27.01.2023 (обновлено: 15:23 27.01.2023)
Новый посол США в России встретится с Рябковым на следующей неделе
Захарова: новый посол США в России Трейси встретится с Рябковым на следующей неделе
© Sputnik / Асатур Есаянц
Линн Трейси. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси посетит МИД на следующей неделе для встречи с замглавы министерства Сергеем Рябковым, а также для вручения копий верительных грамот, заявила в пятницу официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
"Мы на следующей неделе в министерстве ждем прибывшую в Россию посла США. Ее примет курирующий замминистра Сергей Рябков… В ходе встречи госпожа Трейси вручит копии верительных грамот, после чего она сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве посла США в России", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.
Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.