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Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard - РИА Новости, 27.01.2023
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Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard
Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard - РИА Новости, 27.01.2023
Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard
Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, как русский язык помешал ему стать водителем зенитной самоходной... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T22:26
2023-01-27T23:55
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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, как русский язык помешал ему стать водителем зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard во время службы в бундесвере. Министр вспомнил, что его должны были призвать в вооруженные силы 1 июля 1978 года, но к тому времени, окончив среднюю школу, он уже начал учиться в сфере торговли и поэтому получил отсрочку. В армию он попал к 1 октября 1980-го. Таким образом, по словам Писториуса, он оказался практически единственным выпускником средней школы среди новобранцев, потому что обычно призыв проходил уже к 1 июля. По словам министра, сначала ему говорили, что он получит права водителя грузовика, а после будет управлять ЗСУ Gepard. Новый глава Минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января текущего года. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности, объяснив свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять свои обязанности. По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили позиции Москвы. Также он был членом германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации, изучал русский язык. Российскую спецоперацию на Украине Писториус подверг резкой критике.
https://ria.ru/20230127/germaniya-1848016664.html
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в мире, германия, россия, украина, борис писториус, кристина ламбрехт, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Германия, Россия, Украина, Борис Писториус, Кристина Ламбрехт, Евросоюз, Совет Федерации РФ
22:26 27.01.2023 (обновлено: 23:55 27.01.2023)
 
Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard

Министр обороны ФРГ рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard

© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, как русский язык помешал ему стать водителем зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard во время службы в бундесвере.
Министр вспомнил, что его должны были призвать в вооруженные силы 1 июля 1978 года, но к тому времени, окончив среднюю школу, он уже начал учиться в сфере торговли и поэтому получил отсрочку. В армию он попал к 1 октября 1980-го. Таким образом, по словам Писториуса, он оказался практически единственным выпускником средней школы среди новобранцев, потому что обычно призыв проходил уже к 1 июля.
Военнослужащие армии Германии - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 20:43
Глава Минобороны Германии назвал отмену воинской обязанности ошибкой
По словам министра, сначала ему говорили, что он получит права водителя грузовика, а после будет управлять ЗСУ Gepard.
"Но потом ко мне подошел сержант и сказал, что командир полка ищет себе нового водителя. Тот увидел, что я единственный выпускник средней школы и что у меня был экзамен по русскому. Командир также говорил по-русски. Вот почему он захотел, чтобы я стал его водителем", — рассказал министр.
Новый глава Минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января текущего года. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности, объяснив свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять свои обязанности.
По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили позиции Москвы. Также он был членом германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации, изучал русский язык. Российскую спецоперацию на Украине Писториус подверг резкой критике.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 14:03Специальная военная операция на Украине
Министр обороны ФРГ заявил, что не понимает радующихся поставкам танков
 
В миреГерманияРоссияУкраинаБорис ПисториусКристина ЛамбрехтЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
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