22:26 27.01.2023 (обновлено: 23:55 27.01.2023)
Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard
Министр обороны ФРГ рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard
© AP Photo / Michael ProbstМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
© AP Photo / Michael Probst
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, как русский язык помешал ему стать водителем зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard во время службы в бундесвере.
Министр вспомнил, что его должны были призвать в вооруженные силы 1 июля 1978 года, но к тому времени, окончив среднюю школу, он уже начал учиться в сфере торговли и поэтому получил отсрочку. В армию он попал к 1 октября 1980-го. Таким образом, по словам Писториуса, он оказался практически единственным выпускником средней школы среди новобранцев, потому что обычно призыв проходил уже к 1 июля.
По словам министра, сначала ему говорили, что он получит права водителя грузовика, а после будет управлять ЗСУ Gepard.
"Но потом ко мне подошел сержант и сказал, что командир полка ищет себе нового водителя. Тот увидел, что я единственный выпускник средней школы и что у меня был экзамен по русскому. Командир также говорил по-русски. Вот почему он захотел, чтобы я стал его водителем", — рассказал министр.
Новый глава Минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января текущего года. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности, объяснив свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять свои обязанности.
По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили позиции Москвы. Также он был членом германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации, изучал русский язык. Российскую спецоперацию на Украине Писториус подверг резкой критике.