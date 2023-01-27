https://ria.ru/20230127/pistorius-1848029166.html

Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard

Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard - РИА Новости, 27.01.2023

Писториус рассказал, как русский язык помешал ему освоить зенитку Gepard

Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, как русский язык помешал ему стать водителем зенитной самоходной... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T22:26

2023-01-27T22:26

2023-01-27T23:55

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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, как русский язык помешал ему стать водителем зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard во время службы в бундесвере. Министр вспомнил, что его должны были призвать в вооруженные силы 1 июля 1978 года, но к тому времени, окончив среднюю школу, он уже начал учиться в сфере торговли и поэтому получил отсрочку. В армию он попал к 1 октября 1980-го. Таким образом, по словам Писториуса, он оказался практически единственным выпускником средней школы среди новобранцев, потому что обычно призыв проходил уже к 1 июля. По словам министра, сначала ему говорили, что он получит права водителя грузовика, а после будет управлять ЗСУ Gepard. Новый глава Минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января текущего года. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности, объяснив свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять свои обязанности. По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили позиции Москвы. Также он был членом германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации, изучал русский язык. Российскую спецоперацию на Украине Писториус подверг резкой критике.

https://ria.ru/20230127/germaniya-1848016664.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847585163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, украина, борис писториус, кристина ламбрехт, евросоюз, совет федерации рф