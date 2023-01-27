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В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга - РИА Новости, 27.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230127/pantera-1847948263.html
В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга
В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга - РИА Новости, 27.01.2023
В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга
В Германии отменили выступления американской группы Pantera на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park, сообщает The Guardian. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:16
2023-01-27T17:42
шоубиз
музыка
германия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Германии отменили выступления американской группы Pantera на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park, сообщает The Guardian. Причиной произошедшего послужил скандал с участием вокалиста коллектива Фила Ансельмо в 2016 году. На концерте в Калифорнии артист, как отмечает издание, позволил себе выкрикнуть нацистский лозунг и фразу националистов "White power" ("Превосходство белых").Позже музыкант подвергся осуждениям за свою выходку. Он оправдал случившееся употреблением алкоголя перед мероприятием. Спустя время артист также записал видео с извинением.Pantera была основана в 1981 году. Группа стала пионером поджанра грув-метал. Фронтмен коллектива стал известен, в частности, благодаря скандальным выходкам. На концертах он часто бил себя микрофоном по лбу, из-за чего голова артиста покрылась многочисленными шрамами.Ранее Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера. По его мнению, еврейский народ не должен навязывать другим свою боль, связанную с самым главным военным преступником XX века и центральной фигурой национал-социализма.
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музыка, германия, знаменитости
Шоубиз, Музыка, Германия, Знаменитости
17:16 27.01.2023 (обновлено: 17:42 27.01.2023)
 
В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга

В ФРГ отменили выступление американской группы Pantera из-за выкрика нацистского лозунга

© AP Photo / Invision/Amy HarrisФил Ансельмо
Фил Ансельмо - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Invision/Amy Harris
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Германии отменили выступления американской группы Pantera на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park, сообщает The Guardian.

"Pantera не будет выступать на Rock am Ring и Rock im Park в 2023 году, как было объявлено ранее. Мы решили удалить группу из программы", — заявили организаторы концертов.

Причиной произошедшего послужил скандал с участием вокалиста коллектива Фила Ансельмо в 2016 году. На концерте в Калифорнии артист, как отмечает издание, позволил себе выкрикнуть нацистский лозунг и фразу националистов "White power" ("Превосходство белых").
Позже музыкант подвергся осуждениям за свою выходку. Он оправдал случившееся употреблением алкоголя перед мероприятием. Спустя время артист также записал видео с извинением.
Pantera была основана в 1981 году. Группа стала пионером поджанра грув-метал. Фронтмен коллектива стал известен, в частности, благодаря скандальным выходкам. На концертах он часто бил себя микрофоном по лбу, из-за чего голова артиста покрылась многочисленными шрамами.
Ранее Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера. По его мнению, еврейский народ не должен навязывать другим свою боль, связанную с самым главным военным преступником XX века и центральной фигурой национал-социализма.
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