https://ria.ru/20230127/pantera-1847948263.html
В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга
В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга - РИА Новости, 27.01.2023
В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга
В Германии отменили выступления американской группы Pantera на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park, сообщает The Guardian. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:16
2023-01-27T17:16
2023-01-27T17:42
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Германии отменили выступления американской группы Pantera на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park, сообщает The Guardian. Причиной произошедшего послужил скандал с участием вокалиста коллектива Фила Ансельмо в 2016 году. На концерте в Калифорнии артист, как отмечает издание, позволил себе выкрикнуть нацистский лозунг и фразу националистов "White power" ("Превосходство белых").Позже музыкант подвергся осуждениям за свою выходку. Он оправдал случившееся употреблением алкоголя перед мероприятием. Спустя время артист также записал видео с извинением.Pantera была основана в 1981 году. Группа стала пионером поджанра грув-метал. Фронтмен коллектива стал известен, в частности, благодаря скандальным выходкам. На концертах он часто бил себя микрофоном по лбу, из-за чего голова артиста покрылась многочисленными шрамами.Ранее Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера. По его мнению, еврейский народ не должен навязывать другим свою боль, связанную с самым главным военным преступником XX века и центральной фигурой национал-социализма.
https://ria.ru/20230125/instasamka-1847392546.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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музыка, германия, знаменитости
Шоубиз, Музыка, Германия, Знаменитости
17:16 27.01.2023 (обновлено: 17:42 27.01.2023)
В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга
В ФРГ отменили выступление американской группы Pantera из-за выкрика нацистского лозунга
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
В Германии отменили выступления американской группы Pantera на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park, сообщает
The Guardian.
"Pantera не будет выступать на Rock am Ring и Rock im Park в 2023 году, как было объявлено ранее. Мы решили удалить группу из программы", — заявили организаторы концертов.
Причиной произошедшего послужил скандал с участием вокалиста коллектива Фила Ансельмо в 2016 году. На концерте в Калифорнии артист, как отмечает издание, позволил себе выкрикнуть нацистский лозунг и фразу националистов "White power" ("Превосходство белых").
Позже музыкант подвергся осуждениям за свою выходку. Он оправдал случившееся употреблением алкоголя перед мероприятием. Спустя время артист также записал видео с извинением.
Pantera была основана в 1981 году. Группа стала пионером поджанра грув-метал. Фронтмен коллектива стал известен, в частности, благодаря скандальным выходкам. На концертах он часто бил себя микрофоном по лбу, из-за чего голова артиста покрылась многочисленными шрамами.
Ранее Канье Уэст призвал
евреев простить Адольфа Гитлера. По его мнению, еврейский народ не должен навязывать другим свою боль, связанную с самым главным военным преступником XX века и центральной фигурой национал-социализма.