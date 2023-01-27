https://ria.ru/20230127/pantera-1847948263.html

В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга

В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга - РИА Новости, 27.01.2023

В ФРГ отменили выступление американской группы из-за нацистского лозунга

В Германии отменили выступления американской группы Pantera на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park, сообщает The Guardian. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:16

2023-01-27T17:16

2023-01-27T17:42

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Германии отменили выступления американской группы Pantera на фестивалях Rock am Ring и Rock im Park, сообщает The Guardian. Причиной произошедшего послужил скандал с участием вокалиста коллектива Фила Ансельмо в 2016 году. На концерте в Калифорнии артист, как отмечает издание, позволил себе выкрикнуть нацистский лозунг и фразу националистов "White power" ("Превосходство белых").Позже музыкант подвергся осуждениям за свою выходку. Он оправдал случившееся употреблением алкоголя перед мероприятием. Спустя время артист также записал видео с извинением.Pantera была основана в 1981 году. Группа стала пионером поджанра грув-метал. Фронтмен коллектива стал известен, в частности, благодаря скандальным выходкам. На концертах он часто бил себя микрофоном по лбу, из-за чего голова артиста покрылась многочисленными шрамами.Ранее Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера. По его мнению, еврейский народ не должен навязывать другим свою боль, связанную с самым главным военным преступником XX века и центральной фигурой национал-социализма.

https://ria.ru/20230125/instasamka-1847392546.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

музыка, германия, знаменитости