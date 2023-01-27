https://ria.ru/20230127/pandy-1847795842.html

Финский зоопарк решил вернуть панд Китаю

Финский зоопарк решил вернуть панд Китаю - РИА Новости, 27.01.2023

Финский зоопарк решил вернуть панд Китаю

Правление зоопарка в финском городе Эхтяри приняло решение вернуть двух панд Китаю из-за финансовых проблем, говорится в пятницу в сообщении организации. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:23

2023-01-27T11:23

2023-01-27T11:23

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 янв - РИА Новости. Правление зоопарка в финском городе Эхтяри приняло решение вернуть двух панд Китаю из-за финансовых проблем, говорится в пятницу в сообщении организации. Скандал в Финляндии разразился во вторник, когда министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии в проекте дополнительного бюджета страны предложило 5 миллионов евро на гашение задолженностей в зоопарке города Эхтяри, где проживают панды. Сумма компенсации вызвала широкие обсуждения в стране, где на исчезающие виды песца в Лапландии выделяют не более 100 тысяч евро в год. В связи с этим, 25 января, глава минсельлесхоза Антти Курвинен отозвал предложение. "Зоопарк Эхтяри начинает подготовку к возвращению панд. Решение было принято на основании информации, полученной зоопарком 25 января, в которой из дополнительного бюджета было изъято запланированное предложение о пакете государственной помощи в размере пяти миллионов евро", - говорится в сообщении зоопарка Эхтяри. Уточняется, что ситуацию с пандами будет рассматривать официальная рабочая группа, состоящая из представителей минсельлесхоза, минфина и МИД, после чего будет принято окончательное решение. Панды находятся в Финляндии в аренде в зоопарке Эхтяри, который вносит ежегодную плату в фонд защиты панд в Китае и сумма не разглашается. По данным финских СМИ, плата за панд приближается к одному миллиону евро в год. Из-за пандемии коронавируса, поток желающих, посмотреть на диковинных медведей упал до минимума, в связи с чем у зоопарка возникли существенные финансовые проблемы. Это не первый скандал с пандами в Финляндии. Ранее, 20 ноября 2021 года посольство Китая в Финляндии занималось сбором пожертвований для содержания панд в финском зоопарке Эхтяри из-за возникших финансовых проблем, в том числе по причине того, что пандам необходимо по 30 килограмм свежего бамбука ежедневно. Панды, подаренные председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в 2017 году в Финляндию, прибыли в Хельсинки в середине января 2018 года. Затем мишек отвезли в зоопарк Эхтяри, расположенный примерно в 350 километрах от финской столицы. Для животных выделили огромную территорию, на которой протекает речка, а также возвели специальный павильон "Панда-дом". Прогнозировалось, что после прибытия панд зоопарк будет принимать 280 тысяч посетителей в год. Панды находятся в Финляндии по договору аренды на 15 лет. В ЕС гигантские панды живут лишь в шести зоопарках - в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании.

https://ria.ru/20221019/pandy-1825162090.html

https://ria.ru/20221013/pandy-1823764570.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, китай, лапландия, си цзиньпин, евросоюз