https://ria.ru/20230127/pamyat-1847876311.html

Захарова призвала помнить тех, кто освобождал Освенцим

Захарова призвала помнить тех, кто освобождал Освенцим - РИА Новости, 27.01.2023

Захарова призвала помнить тех, кто освобождал Освенцим

Ужасы нацистских концлагерей стоят того, чтобы поговорить о них с родными и с детьми, а чтить память нужно не только жертв Холокоста, но и воинов, которые... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:20

2023-01-27T14:20

2023-01-27T14:20

в мире

освенцим

россия

мария захарова

великая отечественная война (1941-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ужасы нацистских концлагерей стоят того, чтобы поговорить о них с родными и с детьми, а чтить память нужно не только жертв Холокоста, но и воинов, которые освобождали концлагеря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ничего не может сравниться по силе воздействия с фотографиями того, что увидели бойцы Красной армии в Освенциме. Посмотрите. Положите сегодня их перед собой на стол. Поговорите с семьями, с детьми. Расскажите об этом. Ведь не только государства и государство должны вещать на эти темы. Что-то должно шевельнуться где-то там, внутри, где находится душа. Что-то должно побудить нас сегодня, в том числе и в этот день, хотя для этого есть и много других дней. Просто вот так по-человечески друг с другом на эту тему поговорить и вспомнить. Без политики. Без занятия той или иной стороны (в сегодняшних конфликтах, - ред.). А просто вспомнить, как это было 78 лет назад", - призвала Захарова на брифинге. По ее словам, "наш общий долг – делать все, чтобы преступления, подобные тем, о которых я сейчас говорила, никогда не повторялись". "Мы обязаны беречь священную память о событиях Второй мировой войны. Память о тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя освобождения тех, над кем издевались, заслуживает не меньшей почести", - отметила она. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, освенцим, россия, мария захарова, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)