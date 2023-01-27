Захарова призвала помнить тех, кто освобождал Освенцим
Захарова призвала чтить память не только жертв Холокоста, но и освободителей концлагерей
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ужасы нацистских концлагерей стоят того, чтобы поговорить о них с родными и с детьми, а чтить память нужно не только жертв Холокоста, но и воинов, которые освобождали концлагеря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ничего не может сравниться по силе воздействия с фотографиями того, что увидели бойцы Красной армии в Освенциме. Посмотрите. Положите сегодня их перед собой на стол. Поговорите с семьями, с детьми. Расскажите об этом. Ведь не только государства и государство должны вещать на эти темы. Что-то должно шевельнуться где-то там, внутри, где находится душа. Что-то должно побудить нас сегодня, в том числе и в этот день, хотя для этого есть и много других дней. Просто вот так по-человечески друг с другом на эту тему поговорить и вспомнить. Без политики. Без занятия той или иной стороны (в сегодняшних конфликтах, - ред.). А просто вспомнить, как это было 78 лет назад", - призвала Захарова на брифинге. По ее словам, "наш общий долг – делать все, чтобы преступления, подобные тем, о которых я сейчас говорила, никогда не повторялись".
"Мы обязаны беречь священную память о событиях Второй мировой войны. Память о тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя освобождения тех, над кем издевались, заслуживает не меньшей почести", - отметила она.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.