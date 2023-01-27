ГД и правительство продолжают работу по отсрочкам от частичной мобилизации
Картаполов: ГД и правительство продолжают работу по отсрочкам от частичной мобилизации
Частичная мобилизация в России. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Госдума продолжает работу с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации, сообщил в пятницу глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева отмечала, что комитет Госдумы по обороне сейчас ожидает заключение кабинета министров на эти инициативы.
"Работа с правительством РФ над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается", - написал Картаполов в своем Telegram-канале. По его словам, решение по данным законопроектам будет приниматься с учетом позиции "всех заинтересованных органов государственной власти", поскольку "вопрос касается основ обороноспособности государства".
В минувшем сентябре КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации. Еще один законопроект внесла глава комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) - им дать отсрочку от призыва по мобилизации единственным детям одиноких родителей-пенсионеров. Третий законопроект, об освобождении от призыва кандидатов и докторов наук, внес депутат Михаил Матвеев, тоже из КПРФ. В декабре депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму аналогичную инициативу об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень.
"Новые люди" предлагали давать отсрочку по частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя. А "Справедливая Россия – За правду" внесла законопроект об отсрочке для людей, занимающихся воспитанием детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалидов с детства I группы.