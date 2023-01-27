https://ria.ru/20230127/otsrochka-1847796102.html

ГД и правительство продолжают работу по отсрочкам от частичной мобилизации

ГД и правительство продолжают работу по отсрочкам от частичной мобилизации - РИА Новости, 27.01.2023

ГД и правительство продолжают работу по отсрочкам от частичной мобилизации

Госдума продолжает работу с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации, сообщил в пятницу глава комитета по обороне Андрей... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:23

2023-01-27T11:23

2023-01-27T11:23

безопасность

россия

андрей картаполов

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Госдума продолжает работу с правительством над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации, сообщил в пятницу глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева отмечала, что комитет Госдумы по обороне сейчас ожидает заключение кабинета министров на эти инициативы. "Работа с правительством РФ над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается", - написал Картаполов в своем Telegram-канале. По его словам, решение по данным законопроектам будет приниматься с учетом позиции "всех заинтересованных органов государственной власти", поскольку "вопрос касается основ обороноспособности государства". В минувшем сентябре КПРФ внесла в Госдуму законопроект, позволяющий отцам многодетных семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет, получить отсрочку от частичной мобилизации. Еще один законопроект внесла глава комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) - им дать отсрочку от призыва по мобилизации единственным детям одиноких родителей-пенсионеров. Третий законопроект, об освобождении от призыва кандидатов и докторов наук, внес депутат Михаил Матвеев, тоже из КПРФ. В декабре депутаты Госдумы от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР внесли в Госдуму аналогичную инициативу об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющим ученую степень. "Новые люди" предлагали давать отсрочку по частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя. А "Справедливая Россия – За правду" внесла законопроект об отсрочке для людей, занимающихся воспитанием детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или инвалидов с детства I группы.

https://ria.ru/20230118/prizyvnik-1845751729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, андрей картаполов, госдума рф, частичная мобилизация в россии