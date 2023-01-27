https://ria.ru/20230127/otdykh-1847647027.html

Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале

Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале - РИА Новости, 27.01.2023

Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале

Эксперты рассказали, куда россияне полетят на отдых в феврале, сообщили в пресс-службе Aviasales. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T05:37

2023-01-27T05:37

2023-01-27T05:37

туризм

сочи

москва

санкт-петербург

отдых в россии

новости - туризм

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда россияне полетят на отдых в феврале, сообщили в пресс-службе Aviasales.По данным аналитиков, больше всего путешественников в последний месяц зимы отправятся в Сочи. На этот город-курорт приходится 12 процентов всех бронирований. На втором месте — Москва, а третью строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург."Среди десяти самых популярных направлений впервые с сентября оказались сразу три зарубежных города: Стамбул, Ереван и Дубай", — отметили в сервисе.Также в список вошли Минеральные воды, Калининград, Иркутск и Казань.

https://ria.ru/20230123/turizm-1846507649.html

сочи

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сочи, москва, санкт-петербург, отдых в россии, новости - туризм