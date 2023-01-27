https://ria.ru/20230127/otdykh-1847647027.html
Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале
Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале - РИА Новости, 27.01.2023
Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале
Эксперты рассказали, куда россияне полетят на отдых в феврале, сообщили в пресс-службе Aviasales. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T05:37
2023-01-27T05:37
2023-01-27T05:37
туризм
сочи
москва
санкт-петербург
отдых в россии
новости - туризм
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда россияне полетят на отдых в феврале, сообщили в пресс-службе Aviasales.По данным аналитиков, больше всего путешественников в последний месяц зимы отправятся в Сочи. На этот город-курорт приходится 12 процентов всех бронирований. На втором месте — Москва, а третью строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург."Среди десяти самых популярных направлений впервые с сентября оказались сразу три зарубежных города: Стамбул, Ереван и Дубай", — отметили в сервисе.Также в список вошли Минеральные воды, Калининград, Иркутск и Казань.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, москва, санкт-петербург, отдых в россии, новости - туризм
Туризм, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, отдых в России, Новости - Туризм
Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале
Эксперты Aviasales назвали самые популярные авианаправления февраля
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда россияне полетят на отдых в феврале, сообщили в пресс-службе Aviasales.
По данным аналитиков, больше всего путешественников в последний месяц зимы отправятся в Сочи. На этот город-курорт приходится 12 процентов всех бронирований. На втором месте — Москва, а третью строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург.
"Среди десяти самых популярных направлений впервые с сентября оказались сразу три зарубежных города: Стамбул, Ереван и Дубай", — отметили в сервисе.
Также в список вошли Минеральные воды, Калининград, Иркутск и Казань.