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Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230127/otdykh-1847647027.html
Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале
Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале - РИА Новости, 27.01.2023
Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале
Эксперты рассказали, куда россияне полетят на отдых в феврале, сообщили в пресс-службе Aviasales. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T05:37
2023-01-27T05:37
туризм
сочи
москва
санкт-петербург
отдых в россии
новости - туризм
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда россияне полетят на отдых в феврале, сообщили в пресс-службе Aviasales.По данным аналитиков, больше всего путешественников в последний месяц зимы отправятся в Сочи. На этот город-курорт приходится 12 процентов всех бронирований. На втором месте — Москва, а третью строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург."Среди десяти самых популярных направлений впервые с сентября оказались сразу три зарубежных города: Стамбул, Ереван и Дубай", — отметили в сервисе.Также в список вошли Минеральные воды, Калининград, Иркутск и Казань.
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сочи, москва, санкт-петербург, отдых в россии, новости - туризм
Туризм, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, отдых в России, Новости - Туризм
05:37 27.01.2023
 
Эксперты узнали, куда россияне полетят на отдых в феврале

Эксперты Aviasales назвали самые популярные авианаправления февраля

© Курорт "Красная Поляна"Шаман на курорте "Красная поляна" в Сочи. Кадр из видео
Шаман на курорте Красная поляна в Сочи. Кадр из видео
© Курорт "Красная Поляна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда россияне полетят на отдых в феврале, сообщили в пресс-службе Aviasales.
По данным аналитиков, больше всего путешественников в последний месяц зимы отправятся в Сочи. На этот город-курорт приходится 12 процентов всех бронирований. На втором месте — Москва, а третью строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург.
"Среди десяти самых популярных направлений впервые с сентября оказались сразу три зарубежных города: Стамбул, Ереван и Дубай", — отметили в сервисе.
Также в список вошли Минеральные воды, Калининград, Иркутск и Казань.
Куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом
23 января, 13:25Туризм
Эксперты рассказали, куда можно улететь на отдых из России прямым рейсом
 
ТуризмСочиМоскваСанкт-Петербурготдых в РоссииНовости - Туризм
 
 
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