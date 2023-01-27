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В СФ осудили отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима - РИА Новости, 27.01.2023
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В СФ осудили отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима
В СФ осудили отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима - РИА Новости, 27.01.2023
В СФ осудили отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала циничным отказ послу России в Польше в приглашении на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:11
2023-01-27T14:11
валентина матвиенко
совет федерации рф
освенцим
польша
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала циничным отказ послу России в Польше в приглашении на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. Матвиенко в Международный день памяти жертв Холокоста посетила Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Спикер Совета Федерации пообщалась с блокадниками-прихожанами синагоги и приняла участие в церемонии зажжения семи свечей. Шесть из них зажигаются в память о 6 миллионах евреев, погибших во время Холокоста, и одна - в память о миллионе погибших в блокаду Ленинграда. Первую свечу в Большой хоральной синагоге зажег главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер. Память погибших в период Холокоста и годы блокады почтили минутой молчания. "Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста не могу не сказать, что уж совсем циничным (выглядит) тот факт, что отказались пригласить Россию на мемориальные мероприятия в годовщину освобождения Освенцима Красной Армией. Отказались пригласить освободителей, чтобы они могли принести дань памяти жертвам. Конечно, это очень тревожит. Если сегодня мир не поймет, что происходит, последствия могут быть снова страшными", - сказала она, общаясь с блокадниками. Матвиенко выразила озабоченность в связи с возрождением нацистской идеологии в некоторых странах, а также героизацией Гитлера и его пособников. "Очень тревожно, что нацизм снова поднимает голову. Есть все свидетельства этому, и нельзя недооценивать опасность нацизма, неонацизма спустя 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны", - отметила она. Посла России в Польше Сергея Андреева не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме, сообщал ранее глава дипмиссии российским журналистам. Международный день памяти жертв Холокоста установлен 27 января 2005 года - в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим, созданного в Польше немецкими нацистами в 1940 году. За время функционирования лагеря смерти, погибло около 1,5 миллиона человек, большинство из которых были евреями. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
https://ria.ru/20230127/vklad-1847818331.html
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847283478.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, освенцим, польша, россия
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Освенцим, Польша, Россия
14:11 27.01.2023
 
В СФ осудили отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

Матвиенко назвала отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима цинизмом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала циничным отказ послу России в Польше в приглашении на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме.
Матвиенко в Международный день памяти жертв Холокоста посетила Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Спикер Совета Федерации пообщалась с блокадниками-прихожанами синагоги и приняла участие в церемонии зажжения семи свечей. Шесть из них зажигаются в память о 6 миллионах евреев, погибших во время Холокоста, и одна - в память о миллионе погибших в блокаду Ленинграда. Первую свечу в Большой хоральной синагоге зажег главный раввин Санкт-Петербурга Менахем Певзнер. Память погибших в период Холокоста и годы блокады почтили минутой молчания.
"Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста не могу не сказать, что уж совсем циничным (выглядит) тот факт, что отказались пригласить Россию на мемориальные мероприятия в годовщину освобождения Освенцима Красной Армией. Отказались пригласить освободителей, чтобы они могли принести дань памяти жертвам. Конечно, это очень тревожит. Если сегодня мир не поймет, что происходит, последствия могут быть снова страшными", - сказала она, общаясь с блокадниками.
Матвиенко выразила озабоченность в связи с возрождением нацистской идеологии в некоторых странах, а также героизацией Гитлера и его пособников.
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"Очень тревожно, что нацизм снова поднимает голову. Есть все свидетельства этому, и нельзя недооценивать опасность нацизма, неонацизма спустя 80 лет с момента окончания Великой Отечественной войны", - отметила она.
Посла России в Польше Сергея Андреева не пригласили на памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме, сообщал ранее глава дипмиссии российским журналистам.
Международный день памяти жертв Холокоста установлен 27 января 2005 года - в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим, созданного в Польше немецкими нацистами в 1940 году. За время функционирования лагеря смерти, погибло около 1,5 миллиона человек, большинство из которых были евреями.
В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОсвенцимПольшаРоссия
 
 
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