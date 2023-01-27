https://ria.ru/20230127/nefteprodukty-1847875069.html

США обсуждают с ЕС и G7 уровень потолка цен на российские нефтепродукты

США обсуждают с ЕС и G7 уровень потолка цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 27.01.2023

США обсуждают с ЕС и G7 уровень потолка цен на российские нефтепродукты

Глава минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в ЮАР заявила, что США ведут обсуждения с ЕС и G7 о "подходящем уровне" потолка цен на российские нефтепродукты. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:19

2023-01-27T14:19

2023-01-27T14:19

экономика

цены на нефть

юар

россия

сша

евросоюз

g7

джанет йеллен

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в ЮАР заявила, что США ведут обсуждения с ЕС и G7 о "подходящем уровне" потолка цен на российские нефтепродукты. "Я не буду вдаваться в подробности. Мы обсуждаем со всеми нашими партнерами - коалицией G7+ и европейским сообществом - то, каков подходящий уровень ограничения цен", - сказала Йеллен на пресс-конференции, которую транслировал телеканал SABC News. Она выразила уверенность, что стороны придут к соглашению, но уточнила, что не станет пока раскрывать "конкретных окончательных деталей" по этому вопросу. Минфин США 21 января заявил, что США с союзниками согласились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России: один на торгующиеся с премией к нефти, второй – на торгующиеся со скидкой. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ с 1 февраля запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.

https://ria.ru/20230127/neft-1847766725.html

https://ria.ru/20230127/neft-1847782912.html

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экономика, цены на нефть, юар, россия, сша, евросоюз, g7, джанет йеллен, санкции в отношении россии