МИД назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО преступным лицемерием
Захарова назвала слова Столтенберга, что НАТО не воюет на Украине, преступным лицемерием
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, - это "преступное лицемерие", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Удивительно, как одни и те же люди серьезно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты. А танки поставлять можно? ...Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми.... Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие, не просто увод в сторону от неудобных вопроса или темы, это преступное лицемерие", - сказала Захарова на брифинге в пятницу на просьбу прокомментировать слова генсека альянса.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. До этого Столтенберг заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".