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МИД назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО преступным лицемерием - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/nato-1847895870.html
МИД назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО преступным лицемерием
МИД назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО преступным лицемерием - РИА Новости, 27.01.2023
МИД назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО преступным лицемерием
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, - это "преступное лицемерие", заявила официальный... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:54
2023-01-27T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
йенс столтенберг
нато
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, - это "преступное лицемерие", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Удивительно, как одни и те же люди серьезно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты. А танки поставлять можно? ...Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми.... Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие, не просто увод в сторону от неудобных вопроса или темы, это преступное лицемерие", - сказала Захарова на брифинге в пятницу на просьбу прокомментировать слова генсека альянса. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. До этого Столтенберг заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
14:54 27.01.2023
 
МИД назвал слова Столтенберга об Украине и НАТО преступным лицемерием

Захарова назвала слова Столтенберга, что НАТО не воюет на Украине, преступным лицемерием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, - это "преступное лицемерие", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Удивительно, как одни и те же люди серьезно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты. А танки поставлять можно? ...Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми.... Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие, не просто увод в сторону от неудобных вопроса или темы, это преступное лицемерие", - сказала Захарова на брифинге в пятницу на просьбу прокомментировать слова генсека альянса.
Молдавские военные принимают участие в совместных учениях Rapid Trident — 2014 на территории Львовской области, Украина - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00
Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. До этого Столтенберг заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЙенс СтолтенбергНАТОМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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