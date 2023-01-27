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В МИД заявили, что противостояние с НАТО идет по нарастающей - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/nato-1847844863.html
В МИД заявили, что противостояние с НАТО идет по нарастающей
В МИД заявили, что противостояние с НАТО идет по нарастающей - РИА Новости, 27.01.2023
В МИД заявили, что противостояние с НАТО идет по нарастающей
НАТО полностью втянута в противостояние с Россией, и оно идет по нарастающей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:19
2023-01-27T13:29
россия
нато
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА 27 янв - РИА Новости. НАТО полностью втянута в противостояние с Россией, и оно идет по нарастающей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей", - заявила Захарова на брифинге в пятницу, комментируя высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генсека НАТО Йенса Столтенберга.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html
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россия, нато, в мире, мария захарова, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:19 27.01.2023 (обновлено: 13:29 27.01.2023)
 
В МИД заявили, что противостояние с НАТО идет по нарастающей

МИД России заявил, что противостояние с НАТО идет по нарастающей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 27 янв - РИА Новости. НАТО полностью втянута в противостояние с Россией, и оно идет по нарастающей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей", - заявила Захарова на брифинге в пятницу, комментируя высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Молдавские военные принимают участие в совместных учениях Rapid Trident — 2014 на территории Львовской области, Украина - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 08:00
Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 12:39Специальная военная операция на Украине
Англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации, заявил Патрушев
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОВ миреМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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