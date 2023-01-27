https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России

Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России - РИА Новости, 27.01.2023

Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России

В Кишиневе всерьез заговорили об отмене нейтрального статуса и вступлении в НАТО — как утверждают в правительстве, это жизненно важно для защиты демократии... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:00

2023-01-27T08:00

2023-01-27T08:10

молдавия

кишинев

украина

йенс столтенберг

майя санду

игорь додон

одкб

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150213/20/1502132036_0:0:3593:2022_1920x0_80_0_0_3d189f61a94d6272cec53ce8e27dceed.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Михаил Катков. В Кишиневе всерьез заговорили об отмене нейтрального статуса и вступлении в НАТО — как утверждают в правительстве, это жизненно важно для защиты демократии. Оппозиция опасается, что Молдавию втянут в вооруженный конфликт. Что происходит в республике — в материале РИА Новости."Крупный альянс"Майя Санду в интервью Politico заявила, что боевые действия на Украине заставили задуматься об отказе от нейтралитета. По ее словам, в республике идет оживленная дискуссия на эту тему и в будущем Кишинев может стать частью "более крупного альянса". Вместе с тем президент подчеркнула, что Молдавия остается "очень уязвимой из-за российской пропаганды и дезинформации".Она не упомянула название организации, но в Молдавии и на Западе посчитали, что речь именно о НАТО. В регионе одна альтернатива блоку — ОДКБ. Так как Кишинев открыто и последовательно осуждает спецоперацию на Украине, очевидно, что с Москвой в военный союз Санду не вступит.К тому же в последнее время Молдавия все плотнее работает с Североатлантическим альянсом. С лета министр обороны республики Анатолий Носатый участвует во встречах на авиабазе Рамштайн. В декабре Кишинев впервые был представлен на саммите глав МИД стран — участниц организации. А в сентябре Санду провела в Нью-Йорке переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Однако Носатый заявил, что в обозримой перспективе Кишинев не сможет стать частью блока, поскольку молдавская армия в крайне плохом состоянии. В этом он обвинил стремление предыдущих властей сохранить нейтралитет — в вооруженные силы практически не инвестировали. При этом министр, как и Санду, уверен: прошли времена, когда можно было оставаться в стороне от международных конфликтов. Разговоры о демилитаризации он также считает неактуальными.Глава МИД и вице-премьер Молдавии Нику Попеску отметил, что впереди много испытаний, но при поддержке Запада страна все преодолеет. "Мы сможем сохранить мир, демократию и европейский дух", — заверил он. Вместе с тем, если бы во главе Молдавии оказалось пророссийское правительство, республику "постигла бы судьба Белоруссии", полагает дипломат.В том же ключе выступают представители НАТО. В частности, заместитель генсека Мирча Джоанэ сказал, что у Кишинева есть реальный шанс "вырваться из своей непростой географии" и стать частью "цивилизованной Европы". Правда, о членстве в альянсе речь пока не идет. В ближайшее время Джоанэ собирается в Молдавию, чтобы обсудить с местными властями отказ от нейтралитета и поставку западных систем ПВО.Альтернатива для КишиневаРуководство Молдавии настроено на интеграцию в НАТО, но у жителей другое мнение. По данным ноябрьского опроса молдавских и румынских социологов, 54,5 процента граждан против вступления в альянс. Кроме того, более 47 процентов не поддержали объединение с Румынией, за — только 35.За сохранение нейтрального статуса борется оппозиция. Лидер Партии социалистов Игорь Додон назвал ситуацию опасной. По его словам, Санду действует по приказу "заокеанских хозяев", который противоречит интересам страны. Глава партии "Шор" Илан Шор считает, что вступление в блок превратит Молдавию во вторую Украину. Однако председатель Партии коммунистов Владимир Воронин предупредил: технически Санду нужно найти всего четырех лояльных депутатов, чтобы хватило голосов для изменения 11-й статьи конституции о нейтралитете. После этого Молдавию можно втягивать в международные военные конфликты, в которых она ни разу не участвовала.Председатель фракции Партии социалистов в муниципалитете Кишинева Александр Одинцов отметил, что в модернизации армии нет ничего плохого. Но задался вопросом: сколько сил и средств придется потратить, чтобы молдавские войска стали сопоставимы по силе с соседскими? По его мнению, республика не в состоянии повысить обороноспособность до такого уровня. Поэтому нейтральный статус он считает главной гарантией безопасности и призывает власти вступить в переговоры с Румынией, Украиной и Россией, чтобы упрочить положение.Раздражающая активностьОпрошенные РИА Новости эксперты полагают, что курс Молдавии в НАТО продиктован не национальными интересами, а желанием западных партнеров. При этом почву для отказа от нейтралитета начали готовить еще прошлой весной, когда молдавские власти вдруг вспомнили, что у страны очень слабая армия."Запад пытается сформировать для России так называемые широкие последствия, чтобы доказать ей, что спецоперация не разрешила, а усугубила имеющиеся проблемы. При этом противникам Москвы важно создать видимость, что ее соседи сами принимают такие решения", — объясняет молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев.В результате отказа от нейтралитета или даже на пути в блок на территории Молдавии могут появиться румынские войска. По словам эксперта, с их помощью Санду сможет деморализовать противников вступления в НАТО или перехода под власть Бухареста. А также запугать жителей Приднестровья, которые окажутся между враждебными армиями Украины и альянса. К тому же появится соблазн решить проблему Тирасполя силовым методом.Молдавский политический эксперт Игорь Тулянцев напоминает: есть только два законных метода отказа от нейтралитета — голосование в парламенте, где нужно заручиться поддержкой двух третей депутатов, или всенародный референдум. Но опросы показывают, что в нынешней ситуации молдаване на такое не согласятся. "Жителям страны больше всего подходит именно нейтралитет, а не воинственность. Большинство понимает, что дружить нужно со всеми", — уверен Тулянцев.В свою очередь, доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что процесс военного и инфраструктурного освоения блоком НАТО территории Молдавии уже запущен — независимо от законодательства республики и мнения людей. "Юридические формальности ни Кишинев, ни Запад не интересуют. Последствия такого подхода могут иметь печальные для страны последствия, — говорит эксперт. — Если рассматривать все это вкупе с политикой по упразднению русскоязычных СМИ, преследованием оппозиции и давлением на Приднестровье, можно смело утверждать: Республика Молдова идет по пути Украины".Впрочем, политологи уверены: Кишинев, как и Киев, в ближайшей перспективе в НАТО не примут. Вместо этого Молдавию превращают в постоянный фактор раздражения и дискредитации России.

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

молдавия

кишинев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев, украина, йенс столтенберг, майя санду, игорь додон, одкб, нато, политика