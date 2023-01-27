https://ria.ru/20230127/magate-1847915316.html

В МИД не исключили скорого визита главы МАГАТЭ Гросси

В МИД не исключили скорого визита главы МАГАТЭ Гросси - РИА Новости, 27.01.2023

В МИД не исключили скорого визита главы МАГАТЭ Гросси

Москва не исключает визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров дальнейшего взаимодействия, заявила... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:33

2023-01-27T15:33

2023-01-27T15:46

россия

магатэ

рафаэль гросси

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва не исключает визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров дальнейшего взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы поддерживаем важный для обеих сторон диалог с гендиректором МАГАТЭ господином Гросси по всем направлениям деятельности агентства. В том числе по вопросам эксплуатации ЗАЭС, а также созданию зоны защиты физической и ядерной безопасности этой станции. Контакты с ним регулярно осуществляются по линии постпредства России при международных организациях в Вене. И, конечно, мы не исключаем возможности приезда делегации МАГАТЭ во главе с господином Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров нашего дальнейшего взаимодействия", - сообщила Захарова на брифинге.Она пообещала сообщить журналистам конкретику по датам, когда появится определенность.

https://ria.ru/20230126/zaes-1847731381.html

россия

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Кирилл Волков

россия, магатэ, рафаэль гросси, мария захарова, в мире