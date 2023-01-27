https://ria.ru/20230127/magate-1847915316.html
В МИД не исключили скорого визита главы МАГАТЭ Гросси
В МИД не исключили скорого визита главы МАГАТЭ Гросси - РИА Новости, 27.01.2023
В МИД не исключили скорого визита главы МАГАТЭ Гросси
Москва не исключает визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров дальнейшего взаимодействия, заявила... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:33
2023-01-27T15:33
2023-01-27T15:46
россия
магатэ
рафаэль гросси
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва не исключает визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров дальнейшего взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы поддерживаем важный для обеих сторон диалог с гендиректором МАГАТЭ господином Гросси по всем направлениям деятельности агентства. В том числе по вопросам эксплуатации ЗАЭС, а также созданию зоны защиты физической и ядерной безопасности этой станции. Контакты с ним регулярно осуществляются по линии постпредства России при международных организациях в Вене. И, конечно, мы не исключаем возможности приезда делегации МАГАТЭ во главе с господином Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров нашего дальнейшего взаимодействия", - сообщила Захарова на брифинге.Она пообещала сообщить журналистам конкретику по датам, когда появится определенность.
https://ria.ru/20230126/zaes-1847731381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, рафаэль гросси, мария захарова, в мире
Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, В мире
15:33 27.01.2023 (обновлено: 15:46 27.01.2023)
В МИД не исключили скорого визита главы МАГАТЭ Гросси
Захарова считает, что глава МАГАТЭ Гросси может в скором времени посетить Россию