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Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку - РИА Новости, 27.01.2023
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Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку
Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку - РИА Новости, 27.01.2023
Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку по странам Африки. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:12
2023-01-27T02:12
юар
эсватини (свазиленд)
ангола
сергей лавров
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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку по странам Африки. Министр на этой неделе посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея. "И в ЮАР, и в Анголе, и в Эсватини были представители СМИ, которые откровенно представляют информационные интересы Запада", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Эритрее. "Да, были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа", - добавил он.
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юар, эсватини (свазиленд), ангола, сергей лавров
ЮАР, Эсватини (Свазиленд), Ангола, Сергей Лавров
02:12 27.01.2023
 
Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку

Сергей Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку по странам Африки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку по странам Африки.
Министр на этой неделе посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея.
"И в ЮАР, и в Анголе, и в Эсватини были представители СМИ, которые откровенно представляют информационные интересы Запада", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Эритрее.
"Да, были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа", - добавил он.
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ЮАРЭсватини (Свазиленд)АнголаСергей Лавров
 
 
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