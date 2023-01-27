https://ria.ru/20230127/lavrov-1847741786.html

Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку

Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку - РИА Новости, 27.01.2023

Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку по странам Африки. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:12

2023-01-27T02:12

2023-01-27T02:12

юар

эсватини (свазиленд)

ангола

сергей лавров

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МАССАУА (Эритрея), 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку по странам Африки. Министр на этой неделе посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея. "И в ЮАР, и в Анголе, и в Эсватини были представители СМИ, которые откровенно представляют информационные интересы Запада", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Эритрее. "Да, были попытки освещать наши визиты извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа", - добавил он.

https://ria.ru/20221228/sammit-1842043398.html

юар

эсватини (свазиленд)

ангола

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юар, эсватини (свазиленд), ангола, сергей лавров