https://ria.ru/20230127/kot-1847800716.html
Украденный из зоомагазина в Кудрово кот-старожил нашелся на улице
Украденный из зоомагазина в Кудрово кот-старожил нашелся на улице - РИА Новости, 27.01.2023
Украденный из зоомагазина в Кудрово кот-старожил нашелся на улице
Бело-рыжий кот по кличке Ролтик, которого неизвестный украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области, нашелся на улице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:35
2023-01-27T11:35
2023-01-27T11:35
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Бело-рыжий кот по кличке Ролтик, которого неизвестный украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области, нашелся на улице, сообщили РИА Новости в магазине. Ранее сотрудница зоомагазина рассказывала РИА Новости, что кота, который прожил в магазине 5 лет, унес неизвестный "подвыпивший мужчина". Сотрудники определили это по камерам видеонаблюдения, хватившись Ролтика во вторник утром. "Ролтик нашелся, он уже у нас. Попил, потом поел, потом снова попил и теперь спит", - рассказала сотрудница зоомагазина. По ее словам, мужчина выбросил кота на одной из окрестных улиц в Кудрово, где его заметила местная жительница и забрала к себе домой, чтобы вернуть в зоомагазин. "Похоже, на улице он был недолго, потому что даже не успел испачкаться", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20230118/leshka-1845802224.html
https://ria.ru/20180801/1525747651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
Украденный из зоомагазина в Кудрово кот-старожил нашелся на улице
Кота, которого украл из магазина в Ленинградской области посетитель, нашли на улице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Бело-рыжий кот по кличке Ролтик, которого неизвестный украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области, нашелся на улице, сообщили РИА Новости в магазине.
Ранее сотрудница зоомагазина рассказывала РИА Новости, что кота, который прожил в магазине 5 лет, унес неизвестный "подвыпивший мужчина". Сотрудники определили это по камерам видеонаблюдения, хватившись Ролтика во вторник утром.
"Ролтик нашелся, он уже у нас. Попил, потом поел, потом снова попил и теперь спит", - рассказала сотрудница зоомагазина.
По ее словам, мужчина выбросил кота на одной из окрестных улиц в Кудрово, где его заметила местная жительница и забрала к себе домой, чтобы вернуть в зоомагазин.
"Похоже, на улице он был недолго, потому что даже не успел испачкаться", - отметила собеседница агентства.