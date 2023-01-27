https://ria.ru/20230127/kot-1847800716.html

Украденный из зоомагазина в Кудрово кот-старожил нашелся на улице

Украденный из зоомагазина в Кудрово кот-старожил нашелся на улице - РИА Новости, 27.01.2023

Украденный из зоомагазина в Кудрово кот-старожил нашелся на улице

Бело-рыжий кот по кличке Ролтик, которого неизвестный украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области, нашелся на улице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:35

2023-01-27T11:35

2023-01-27T11:35

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Бело-рыжий кот по кличке Ролтик, которого неизвестный украл из зоомагазина в городе Кудрово Ленинградской области, нашелся на улице, сообщили РИА Новости в магазине. Ранее сотрудница зоомагазина рассказывала РИА Новости, что кота, который прожил в магазине 5 лет, унес неизвестный "подвыпивший мужчина". Сотрудники определили это по камерам видеонаблюдения, хватившись Ролтика во вторник утром. "Ролтик нашелся, он уже у нас. Попил, потом поел, потом снова попил и теперь спит", - рассказала сотрудница зоомагазина. По ее словам, мужчина выбросил кота на одной из окрестных улиц в Кудрово, где его заметила местная жительница и забрала к себе домой, чтобы вернуть в зоомагазин. "Похоже, на улице он был недолго, потому что даже не успел испачкаться", - отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230118/leshka-1845802224.html

https://ria.ru/20180801/1525747651.html

ленинградская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ленинградская область