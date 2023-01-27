https://ria.ru/20230127/kosmos-1847871367.html

"Роскосмос" отправит корабль для экипажа аварийного "Союза" 20 февраля

"Роскосмос" отправит корабль для экипажа аварийного "Союза" 20 февраля - РИА Новости, 27.01.2023

"Роскосмос" отправит корабль для экипажа аварийного "Союза" 20 февраля

"Роскосмос" назвал время старта ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23", на котором с Международной космической станции предстоит вернуться экипажу "Союза... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:15

2023-01-27T14:15

2023-01-27T14:21

космос - риа наука

байконур (город)

юрий борисов (роскосмос)

анна кикина

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Роскосмос" назвал время старта ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23", на котором с Международной космической станции предстоит вернуться экипажу "Союза МС-22" с неисправной системой охлаждения. "Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23" - 20 февраля в 04.57 мск", - говорится в телеграм-канале госкорпорации. Отмечается, что на космодроме Байконур уже проверили солнечные батареи корабля. Секции фотоэлементов развернули и провели их облучение мощными светильниками для контроля того, насколько эффективно они преобразовывают световую энергии в электрическую. Также специалисты "Роскосмоса" завершают установку специального оборудования и снаряжения в спускаемом аппарате и бытовом отсеке "Союза МС-23". Ранее "Роскосмос" сообщил, что 20 февраля к МКС отправится "Союз МС-23", полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Он полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции экипаж "Союза МС-22" - Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио. Их корабль с неисправной системой охлаждения было решено возвращать без экипажа из соображений безопасности. Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособным. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид. Помимо "Союза МС-22" к МКС сейчас пристыкован американский корабль Crew Dragon, на котором в начале октября прибыли россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Следующий Crew Dragon полетит к станции не ранее 26 февраля, в его экипаж войдет в том числе российский космонавт Андрей Федяев.

https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html

https://ria.ru/20230120/nauka-1846160780.html

https://ria.ru/20230127/mars-1847794141.html

байконур (город)

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космос - риа наука, байконур (город), юрий борисов (роскосмос), анна кикина, роскосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex