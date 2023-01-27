https://ria.ru/20230127/koran-1848023663.html
Датский политик снова сжег Коран в Копенгагене
Датский политик снова сжег Коран в Копенгагене - РИА Новости, 27.01.2023
Датский политик снова сжег Коран в Копенгагене
Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел очередную акцию с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T21:32
2023-01-27T21:32
2023-01-27T21:32
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ЦЮРИХ, 27 янв - РИА Новости. Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел очередную акцию с сожжением экземпляра Корана, на этот раз - у здания посольства Турции в Копенгагене. В пятницу агентство Франс Пресс сообщало, что Палудан сжег Коран у мечети в столице Дании. Позднее стало известно, что аналогичная акция была проведена у консульского отдела посольства России в Дании, расположенного в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий. "Только что я был у посольства Турции и сжег эту книгу, поскольку важно показать (турецкому президенту Тайипу) Эрдогану, что мы не приемлем его вмешательства в дела свободы слова в Дании и Швеции", - заявил Палудан в видеообращении, опубликованном на его странице Instagram*.До этого, 21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, копенгаген, дания, нато
В мире, Турция, Копенгаген, Дания, НАТО
Датский политик снова сжег Коран в Копенгагене
Политик Палудан продолжает жечь Коран: на этот раз у посольства Турции в Копенгагене