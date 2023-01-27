https://ria.ru/20230127/konstitutsiya-1848017514.html

В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным

В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным - РИА Новости, 27.01.2023

В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным

Обсуждения изменений Конституции в текущей обстановке являются ненужными и даже опасными, действующий основной закон страны способен отразить все угрозы и... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T20:49

2023-01-27T20:49

2023-01-27T20:50

россия

единая россия

госдума рф

кпрф

султан хамзаев

михаил матвеев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обсуждения изменений Конституции в текущей обстановке являются ненужными и даже опасными, действующий основной закон страны способен отразить все угрозы и помочь справиться с вызовами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о разработке проекта новой Конституции РФ, где партия предлагает сократить президентский срок полномочий до 5 лет и ограничить двумя сроками. По его словам, в нынешний период все должны быть объединены идеей строгого соблюдения действующей конституции, особенно когда дело касается вопроса сохранения и укрепления семейных ценностей и традиционных устоев. При этом парламентарий предложил тем законодателям, у которых "так много свободного времени для обмусоливания подобных тем", заняться поддержкой "наших граждан, в том числе на новых территориях РФ".

https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1838031901.html

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россия, единая россия, госдума рф, кпрф, султан хамзаев, михаил матвеев