https://ria.ru/20230127/konstitutsiya-1848017514.html
В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным
В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным - РИА Новости, 27.01.2023
В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным
Обсуждения изменений Конституции в текущей обстановке являются ненужными и даже опасными, действующий основной закон страны способен отразить все угрозы и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:49
2023-01-27T20:49
2023-01-27T20:50
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обсуждения изменений Конституции в текущей обстановке являются ненужными и даже опасными, действующий основной закон страны способен отразить все угрозы и помочь справиться с вызовами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о разработке проекта новой Конституции РФ, где партия предлагает сократить президентский срок полномочий до 5 лет и ограничить двумя сроками. По его словам, в нынешний период все должны быть объединены идеей строгого соблюдения действующей конституции, особенно когда дело касается вопроса сохранения и укрепления семейных ценностей и традиционных устоев. При этом парламентарий предложил тем законодателям, у которых "так много свободного времени для обмусоливания подобных тем", заняться поддержкой "наших граждан, в том числе на новых территориях РФ".
https://ria.ru/20221212/konstitutsiya-1838031901.html
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россия, единая россия, госдума рф, кпрф, султан хамзаев, михаил матвеев
Россия, Единая Россия, Госдума РФ, КПРФ, Султан Хамзаев, Михаил Матвеев
20:49 27.01.2023 (обновлено: 20:50 27.01.2023)
В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным
Депутат Госдумы Хамзаев назвал обсуждение изменений Конституции опасным в текущей ситуации
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обсуждения изменений Конституции в текущей обстановке являются ненужными и даже опасными, действующий основной закон страны способен отразить все угрозы и помочь справиться с вызовами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").
Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев
сообщил о разработке проекта новой Конституции РФ
, где партия предлагает сократить президентский срок полномочий до 5 лет и ограничить двумя сроками.
"Мое видение: Конституция в редакции от 2020 года как никогда способна отразить все внешние угрозы и вызовы. Считаю любые новые поправки в нынешнее время преждевременными, а обсуждение ненужным и даже вредным", - отметил политик.
По его словам, в нынешний период все должны быть объединены идеей строгого соблюдения действующей конституции, особенно когда дело касается вопроса сохранения и укрепления семейных ценностей и традиционных устоев.
При этом парламентарий предложил тем законодателям, у которых "так много свободного времени для обмусоливания подобных тем", заняться поддержкой "наших граждан, в том числе на новых территориях РФ".