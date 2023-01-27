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В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным - РИА Новости, 27.01.2023
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В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным
В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным - РИА Новости, 27.01.2023
В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным
Обсуждения изменений Конституции в текущей обстановке являются ненужными и даже опасными, действующий основной закон страны способен отразить все угрозы и... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:49
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россия
единая россия
госдума рф
кпрф
султан хамзаев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обсуждения изменений Конституции в текущей обстановке являются ненужными и даже опасными, действующий основной закон страны способен отразить все угрозы и помочь справиться с вызовами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о разработке проекта новой Конституции РФ, где партия предлагает сократить президентский срок полномочий до 5 лет и ограничить двумя сроками. По его словам, в нынешний период все должны быть объединены идеей строгого соблюдения действующей конституции, особенно когда дело касается вопроса сохранения и укрепления семейных ценностей и традиционных устоев. При этом парламентарий предложил тем законодателям, у которых "так много свободного времени для обмусоливания подобных тем", заняться поддержкой "наших граждан, в том числе на новых территориях РФ".
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россия, единая россия, госдума рф, кпрф, султан хамзаев, михаил матвеев
Россия, Единая Россия, Госдума РФ, КПРФ, Султан Хамзаев, Михаил Матвеев
20:49 27.01.2023 (обновлено: 20:50 27.01.2023)
 
В Госдуме назвали обсуждение изменений Конституции ненужным и опасным

Депутат Госдумы Хамзаев назвал обсуждение изменений Конституции опасным в текущей ситуации

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкКонституция России
Конституция России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Обсуждения изменений Конституции в текущей обстановке являются ненужными и даже опасными, действующий основной закон страны способен отразить все угрозы и помочь справиться с вызовами, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия").
Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев сообщил о разработке проекта новой Конституции РФ, где партия предлагает сократить президентский срок полномочий до 5 лет и ограничить двумя сроками.

"Мое видение: Конституция в редакции от 2020 года как никогда способна отразить все внешние угрозы и вызовы. Считаю любые новые поправки в нынешнее время преждевременными, а обсуждение ненужным и даже вредным", - отметил политик.

По его словам, в нынешний период все должны быть объединены идеей строгого соблюдения действующей конституции, особенно когда дело касается вопроса сохранения и укрепления семейных ценностей и традиционных устоев.
При этом парламентарий предложил тем законодателям, у которых "так много свободного времени для обмусоливания подобных тем", заняться поддержкой "наших граждан, в том числе на новых территориях РФ".
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РоссияЕдиная РоссияГосдума РФКПРФСултан ХамзаевМихаил Матвеев
 
 
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