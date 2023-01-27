https://ria.ru/20230127/koalitsiya-1848014236.html

Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой

Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой - РИА Новости, 27.01.2023

Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак инициирует создание коалиции по снабжению Украины современной бронетехникой. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T20:22

2023-01-27T20:22

2023-01-27T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

польша

мариуш блащак

нато

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/22056/15/220561533_0:457:1446:1270_1920x0_80_0_0_817c3300659a3e45dee2687fac19a65a.jpg

ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак инициирует создание коалиции по снабжению Украины современной бронетехникой. "По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины", - написал Блащак в Twitter. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, польша, мариуш блащак, нато, twitter, т-72 "урал", m1 abrams, джо байден, сергей лавров