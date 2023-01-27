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Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/koalitsiya-1848014236.html
Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой
Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой - РИА Новости, 27.01.2023
Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак инициирует создание коалиции по снабжению Украины современной бронетехникой. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T20:22
2023-01-27T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
мариуш блащак
нато
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак инициирует создание коалиции по снабжению Украины современной бронетехникой. "По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины", - написал Блащак в Twitter. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, польша, мариуш блащак, нато, twitter, т-72 "урал", m1 abrams, джо байден, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Мариуш Блащак, НАТО, Twitter, Т-72 "Урал", M1 Abrams, Джо Байден, Сергей Лавров
20:22 27.01.2023
 
Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины бронетехникой

Блащак: Польша инициирует создание коалиции по снабжению Украины современной бронетехникой

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак инициирует создание коалиции по снабжению Украины современной бронетехникой.
"По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины", - написал Блащак в Twitter.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаМариуш БлащакНАТОTwitterТ-72 "Урал"M1 AbramsДжо БайденСергей Лавров
 
 
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