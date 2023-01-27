В Крыму снимут фильм о Холокосте
Крымский режиссер Козубский анонсировал съемки документального фильма о Холокосте
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРуины бараков на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
Руины бараков на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Документальный фильм о Холокосте снимут в Крыму, сообщил крымский режиссер Валентин Козубский.
"Мы займемся в ближайшее время проработкой темы по созданию документального фильма как о Холокосте, так и о геноциде, который имел свои особенности в Крыму", - сказал Козубский на международном общественном форуме по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах "Новые форматы противодействия переписыванию истории - коммуникационные методологии и возможности".
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств.
Международный общественный форум проводит Ассамблея народов Евразии. Он проходит в онлайн-режиме и объединяет российских и международных экспертов и общественных деятелей в области культуры, искусства, образования, истории. В нем принимают участие историки и общественные деятели России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Словении и Абхазии.