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В Крыму снимут фильм о Холокосте - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847940734.html
В Крыму снимут фильм о Холокосте
В Крыму снимут фильм о Холокосте - РИА Новости, 27.01.2023
В Крыму снимут фильм о Холокосте
Документальный фильм о Холокосте снимут в Крыму, сообщил крымский режиссер Валентин Козубский. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:29
2023-01-27T16:29
культура
новости культуры
россия
израиль
великая отечественная война (1941-1945)
холокост
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Документальный фильм о Холокосте снимут в Крыму, сообщил крымский режиссер Валентин Козубский. "Мы займемся в ближайшее время проработкой темы по созданию документального фильма как о Холокосте, так и о геноциде, который имел свои особенности в Крыму", - сказал Козубский на международном общественном форуме по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах "Новые форматы противодействия переписыванию истории - коммуникационные методологии и возможности". Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств. Международный общественный форум проводит Ассамблея народов Евразии. Он проходит в онлайн-режиме и объединяет российских и международных экспертов и общественных деятелей в области культуры, искусства, образования, истории. В нем принимают участие историки и общественные деятели России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Словении и Абхазии.
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новости культуры, россия, израиль, великая отечественная война (1941-1945), холокост, республика крым
Культура, Новости культуры, Россия, Израиль, Великая Отечественная война (1941-1945), Холокост, Республика Крым
16:29 27.01.2023
 
В Крыму снимут фильм о Холокосте

Крымский режиссер Козубский анонсировал съемки документального фильма о Холокосте

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРуины бараков на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
Руины бараков на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Руины бараков на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Документальный фильм о Холокосте снимут в Крыму, сообщил крымский режиссер Валентин Козубский.
"Мы займемся в ближайшее время проработкой темы по созданию документального фильма как о Холокосте, так и о геноциде, который имел свои особенности в Крыму", - сказал Козубский на международном общественном форуме по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах "Новые форматы противодействия переписыванию истории - коммуникационные методологии и возможности".
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств.
Международный общественный форум проводит Ассамблея народов Евразии. Он проходит в онлайн-режиме и объединяет российских и международных экспертов и общественных деятелей в области культуры, искусства, образования, истории. В нем принимают участие историки и общественные деятели России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Словении и Абхазии.
Узники концентрационного лагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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КультураНовости культурыРоссияИзраильВеликая Отечественная война (1941-1945)ХолокостРеспублика Крым
 
 
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