https://ria.ru/20230127/kholokost-1847940734.html

В Крыму снимут фильм о Холокосте

В Крыму снимут фильм о Холокосте - РИА Новости, 27.01.2023

В Крыму снимут фильм о Холокосте

Документальный фильм о Холокосте снимут в Крыму, сообщил крымский режиссер Валентин Козубский. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:29

2023-01-27T16:29

2023-01-27T16:29

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холокост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Документальный фильм о Холокосте снимут в Крыму, сообщил крымский режиссер Валентин Козубский. "Мы займемся в ближайшее время проработкой темы по созданию документального фильма как о Холокосте, так и о геноциде, который имел свои особенности в Крыму", - сказал Козубский на международном общественном форуме по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах "Новые форматы противодействия переписыванию истории - коммуникационные методологии и возможности". Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами - еще более 90 государств. Международный общественный форум проводит Ассамблея народов Евразии. Он проходит в онлайн-режиме и объединяет российских и международных экспертов и общественных деятелей в области культуры, искусства, образования, истории. В нем принимают участие историки и общественные деятели России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Словении и Абхазии.

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, израиль, великая отечественная война (1941-1945), холокост, республика крым