https://ria.ru/20230127/kazakhstan-1847816034.html

В Кремле прокомментировали отмену "визарана" в Казахстане

В Кремле прокомментировали отмену "визарана" в Казахстане - РИА Новости, 27.01.2023

В Кремле прокомментировали отмену "визарана" в Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену "визарана" (возможности многократного обнуления срока пребывания в стране за счет... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:07

2023-01-27T12:07

2023-01-27T16:15

казахстан

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену "визарана" (возможности многократного обнуления срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы) в Казахстане, заявил, что есть механизмы получения вида на жительство, но в любом случае власти России находятся в контакте, важно, чтобы права россиян соблюдались."В данном случае здесь важно понимать, что там действует везде механизм по получению вида на жительство, то есть таким образом все равно сохраняется возможность для жителей стран, тем более тех стран, которые входят в ЕврАзЭС, осуществлять свободное перемещение и свободно выбирать ту страну, где жить и работать. Понятно, что там сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы, и тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан, для этого просто надо оформлять вид на жительство", — сказал Песков.Он отметил, что, безусловно, российские власти находятся в контакте."Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались, и <...> с нашими партнерами, мы, конечно, будем об этом говорить", — добавил Песков.В Казахстане в пятницу вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну, отменяющие так называемый визаран — возможность многократного обнуления срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы.

https://ria.ru/20230117/immigranty-1845543433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, россия, в мире, дмитрий песков