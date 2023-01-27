https://ria.ru/20230127/kazakhstan-1847762368.html

ЦИК Казахстана допустил к участию в местных выборах две новые партии

ЦИК Казахстана допустил к участию в местных выборах две новые партии - РИА Новости, 27.01.2023

ЦИК Казахстана допустил к участию в местных выборах две новые партии

Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к участию в выборах в маслихаты (местные представительные органы) две новые политические партии -... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:27

2023-01-27T09:27

2023-01-27T09:27

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АСТАНА, 27 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к участию в выборах в маслихаты (местные представительные органы) две новые политические партии - "Байтак" и Respublica, которые открыли региональные филиалы и представительства, сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров. Ранее глава Центризбиркома заявлял, что из-за отсутствия филиалов партия зеленых "Байтак" допускается только к участию в выборах депутатов маслихатов в трех областях, а партия Respublica, не имеющая структурных подразделений в регионах, не допускается к этим выборам. На заседании в пятницу члены ЦИК приняли постановления, позволяющие этим партиям выдвигать своих кандидатов в большинстве областей Казахстана. "Таким образом, партия "Байтак" допущена к участию во внеочередных выборах маслихатов в 15 регионах республики… (второе – ред.) принятое постановление предусматривает допуск партии Respublica к участию в выборах в 19 регионах", - сказал Абдиров, подводя итоги голосования членов ЦИК. Он напомнил, что у этих партий есть время до окончания периода выдвижения кандидатов - 8 февраля - для открытия и регистрации новых представительств и филиалов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Центризбирком назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта. Всего в Казахстане 17 областей, два города республиканского значения (Алма-Ата и Шымкент), а также столица.

https://ria.ru/20230119/kazakhstan-1845940952.html

https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, алма-ата, шымкент, касым-жомарт токаев, нурлан абдиров