https://ria.ru/20230127/kazakhstan-1847737740.html

В Казахстане вступила в силу отмена "визарана" для иностранцев

В Казахстане вступила в силу отмена "визарана" для иностранцев - РИА Новости, 27.01.2023

В Казахстане вступила в силу отмена "визарана" для иностранцев

В Казахстане в пятницу вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну, отменяющие так называемый "визаран" - возможность многократного... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T00:46

2023-01-27T00:46

2023-01-27T00:46

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белоруссия

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АСТАНА, 27 янв - РИА Новости. В Казахстане в пятницу вступили в силу изменения в правила въезда иностранцев в страну, отменяющие так называемый "визаран" - возможность многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы. Согласно обновленным миграционным правилам, теперь граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы - не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода, таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и въезжая вновь. Ранее начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров пояснял РИА Новости, что внесенные в законодательство изменения приводят его в соответствие с международной практикой, так как во многих странах пребывание иностранцев более чем на 90 суток требует оформления соответствующих документов - виз, разрешений на временное или постоянное пребывание. В частности, аналогичные правила и сроки пребывания для казахстанцев существуют во многих странах, в том числе в Белоруссии, России и на Украине. По словам Алдонгарова, "закон обратной силы не имеет", поэтому новые правила будут распространяться только на тех мигрантов, которые въедут в страну после 27 января. Правило "90/180" не будет применяться к тем, кто прибыл в Казахстан по визе, так как для них легальный срок пребывания заканчивается вместе с истечением срока визы, а также на тех, кто находится в стране на основании разрешения на временное проживание (РВП). Для обладателей РВП срок пребывания определяется сроком действия документа, который, в свою очередь, зависит от продолжительности действия трудового контракта. Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Снежанна Имашева в беседе с РИА Новости ранее высказала мнение, что прибытие в Казахстан большого числа российских граждан на фоне объявления в РФ частичной мобилизации не было первопричиной изменения правил въезда и пребывания иностранцев в республике, однако стало одним из факторов в пользу этого решения. Между тем в настоящее время на стадии публичного обсуждения находится проект еще одного изменения в миграционные правила, согласно которому иностранцы, обладающие востребованными профессиями, получат преимущество при обращении за разрешением на постоянное проживание в Казахстане. Согласно документу, при обращении за разрешением на постоянное проживание иностранцам, владеющим рядом специальностей, не придется подтверждать свою платежеспособность. В перечень таких специальностей включены врачи, инженеры, агрономы, архитекторы, биологи, геологи, гидрологи, металлурги, фармакологи, химики, экологи, специалисты в сфере информационных технологий, преподаватели вузов в сфере здравоохранения, инженерно-педагогические работники технического и профессионального образования и другие.

https://ria.ru/20230110/aviareysy-1843941611.html

https://ria.ru/20221210/tovarooborot-1837759376.html

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казахстан, россия, белоруссия