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В МИД рассказали о ситуации вокруг "Русского дома" в Берлине

В МИД рассказали о ситуации вокруг "Русского дома" в Берлине - РИА Новости, 27.01.2023

В МИД рассказали о ситуации вокруг "Русского дома" в Берлине

Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:52

2023-01-27T14:52

2023-01-27T15:00

в мире

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МОСКВА, 27 янв. РИА Новости. Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Раннее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле."Германская сторона должна понимать, что если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, то не заставят себя ждать ответные меры в отношении филиалов институтов им. Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и в Новосибирске", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы ожидаем, что посол Германии в России даст соответствующие разъяснения о той позиции, которую его страна занимает по указанному вопросу", - добавила российский дипломат.

https://ria.ru/20221119/primakov-1832689056.html

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Дарья Буймова

в мире, мария захарова, берлин (город), россия, москва