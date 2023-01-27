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В МИД рассказали о ситуации вокруг "Русского дома" в Берлине
В МИД рассказали о ситуации вокруг "Русского дома" в Берлине - РИА Новости, 27.01.2023
В МИД рассказали о ситуации вокруг "Русского дома" в Берлине
Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:52
2023-01-27T14:52
2023-01-27T15:00
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 27 янв. РИА Новости. Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Раннее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле."Германская сторона должна понимать, что если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, то не заставят себя ждать ответные меры в отношении филиалов институтов им. Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и в Новосибирске", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы ожидаем, что посол Германии в России даст соответствующие разъяснения о той позиции, которую его страна занимает по указанному вопросу", - добавила российский дипломат.
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в мире, мария захарова, берлин (город), россия, москва
В мире, Мария Захарова, Берлин (город), Россия, Москва
14:52 27.01.2023 (обновлено: 15:00 27.01.2023)
В МИД рассказали о ситуации вокруг "Русского дома" в Берлине
МИД: Россия примет меры, если ситуация вокруг "Русского дома" в Берлине не стабилизируется
МОСКВА, 27 янв. РИА Новости. Москва примет ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, ответные меры в отношении ФРГ могут коснуться филиалов институтов им. Гёте в России, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Раннее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура якобы начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле.
"Германская сторона должна понимать, что если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, то не заставят себя ждать ответные меры в отношении филиалов институтов им. Гёте в Москве, Санкт-Петербурге
и в Новосибирске", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Мы ожидаем, что посол Германии в России даст соответствующие разъяснения о той позиции, которую его страна занимает по указанному вопросу", - добавила российский дипломат.