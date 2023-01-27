https://ria.ru/20230127/kasem-1847865294.html

Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД

Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД - РИА Новости, 27.01.2023

Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД

Москва предпринимает все усилия для освобождения арестованного в Латвии журналиста Марата Касема, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:06

2023-01-27T14:06

2023-01-27T15:04

москва

россия

марат касем

в мире

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва предпринимает все усилия для освобождения арестованного в Латвии журналиста Марата Касема, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.Как напомнила Захарова, на прошлой неделе адвокат Касема сообщил, что суд Риги назвал свое решение оставить журналиста под стражей окончательным и не подлежащим обжалованию."Это такой мстительный произвол латвийского карательного аппарата, который сводит счеты с не желающим предавать свои убеждения журналистом", — заключила она.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230125/volodin-1847243441.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, марат касем, в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема