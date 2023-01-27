14:06 27.01.2023 (обновлено: 15:04 27.01.2023)
Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД
МИД: Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема из "латвийских застенков"
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва предпринимает все усилия для освобождения арестованного в Латвии журналиста Марата Касема, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Мы предпринимаем все усилия, как это делаем всегда в отношении российских граждан, которые попадают в аналогичные ситуации, по вызволению журналиста из латышских застенков. Иной вариант развития событий, кроме как освобождение Марата Касема и снятие с него сфабрикованных обвинений, никого, кто понимает, о чем идет речь, устроить не может", — сказала дипломат.
Как напомнила Захарова, на прошлой неделе адвокат Касема сообщил, что суд Риги назвал свое решение оставить журналиста под стражей окончательным и не подлежащим обжалованию.
"Это такой мстительный произвол латвийского карательного аппарата, который сводит счеты с не желающим предавать свои убеждения журналистом", — заключила она.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня".
В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".