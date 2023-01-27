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Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД - РИА Новости, 27.01.2023
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Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД
Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД - РИА Новости, 27.01.2023
Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД
Москва предпринимает все усилия для освобождения арестованного в Латвии журналиста Марата Касема, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:06
2023-01-27T15:04
москва
россия
марат касем
в мире
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва предпринимает все усилия для освобождения арестованного в Латвии журналиста Марата Касема, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.Как напомнила Захарова, на прошлой неделе адвокат Касема сообщил, что суд Риги назвал свое решение оставить журналиста под стражей окончательным и не подлежащим обжалованию."Это такой мстительный произвол латвийского карательного аппарата, который сводит счеты с не желающим предавать свои убеждения журналистом", — заключила она.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230124/kasem-1847172288.html
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москва, россия, марат касем, в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема
Москва, Россия, Марат Касем, В мире, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
14:06 27.01.2023 (обновлено: 15:04 27.01.2023)
 
Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема, заявили в МИД

МИД: Москва предпринимает все усилия по вызволению Касема из "латвийских застенков"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Москва предпринимает все усилия для освобождения арестованного в Латвии журналиста Марата Касема, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Мы предпринимаем все усилия, как это делаем всегда в отношении российских граждан, которые попадают в аналогичные ситуации, по вызволению журналиста из латышских застенков. Иной вариант развития событий, кроме как освобождение Марата Касема и снятие с него сфабрикованных обвинений, никого, кто понимает, о чем идет речь, устроить не может", — сказала дипломат.
Как напомнила Захарова, на прошлой неделе адвокат Касема сообщил, что суд Риги назвал свое решение оставить журналиста под стражей окончательным и не подлежащим обжалованию.
"Это такой мстительный произвол латвийского карательного аппарата, который сводит счеты с не желающим предавать свои убеждения журналистом", — заключила она.
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Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет и работает в Москве, в медиагруппе "Россия сегодня".
В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
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