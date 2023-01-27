СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию
Financial Times: прием Лаврова в Африке показывает, что Запад не смог изолировать Россию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Теплый прием министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада изолировать РФ на мировой арене не увенчались успехом, пишет газета Financial Times.
Издание отмечает, что улыбки и заявления главы МИД ЮАР Наледи Пандор во время встречи с Лавровым показали, что страна теперь менее склонна к критике действий России по ситуации на Украине после решения западных стран поставить Киеву танки, а "теплые отношения" Москвы и Претории будут в том числе продемонстрированы во время военно-морских учений РФ, КНР и ЮАР.
"Ее заявления являются сигналом для союзников Киева о том, что... Москва далека от изоляции в вопросе мирового мнения", - говорится в материале издания.
Газета добавляет, что Южно-Африканская республика далеко не единственная страна, которая отказывается принимать позицию против России и следовать призывам Запада отправить оружие на Украину. Воздерживаются от принятия каких-либо сторон конфликта и некоторые страны Латинской Америки.
Отмечается, что ЮАР на этой неделе посетила и министр финансов США Джаннет Йеллен, заявляя в Претории об угрозе продовольственной безопасности странам Африки, в которых, несмотря на западную риторику, там винят санкции стран Запада.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.