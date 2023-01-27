https://ria.ru/20230127/izolyatsiya-1847851471.html

СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию

СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию

Теплый прием министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T13:37

2023-01-27T13:37

2023-01-27T13:37

в мире

россия

юар

сергей лавров

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Теплый прием министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада изолировать РФ на мировой арене не увенчались успехом, пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что улыбки и заявления главы МИД ЮАР Наледи Пандор во время встречи с Лавровым показали, что страна теперь менее склонна к критике действий России по ситуации на Украине после решения западных стран поставить Киеву танки, а "теплые отношения" Москвы и Претории будут в том числе продемонстрированы во время военно-морских учений РФ, КНР и ЮАР. "Ее заявления являются сигналом для союзников Киева о том, что... Москва далека от изоляции в вопросе мирового мнения", - говорится в материале издания. Газета добавляет, что Южно-Африканская республика далеко не единственная страна, которая отказывается принимать позицию против России и следовать призывам Запада отправить оружие на Украину. Воздерживаются от принятия каких-либо сторон конфликта и некоторые страны Латинской Америки. Отмечается, что ЮАР на этой неделе посетила и министр финансов США Джаннет Йеллен, заявляя в Претории об угрозе продовольственной безопасности странам Африки, в которых, несмотря на западную риторику, там винят санкции стран Запада. Министр Лавров на этой неделе посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230127/lavrov-1847741786.html

https://ria.ru/20230124/angola-1847206832.html

https://ria.ru/20230127/buduschee-1847691913.html

россия

юар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, юар, сергей лавров, санкции в отношении россии