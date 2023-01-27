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СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию - РИА Новости, 27.01.2023
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СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию
СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию - РИА Новости, 27.01.2023
СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию
Теплый прием министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T13:37
2023-01-27T13:37
в мире
россия
юар
сергей лавров
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Теплый прием министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада изолировать РФ на мировой арене не увенчались успехом, пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что улыбки и заявления главы МИД ЮАР Наледи Пандор во время встречи с Лавровым показали, что страна теперь менее склонна к критике действий России по ситуации на Украине после решения западных стран поставить Киеву танки, а "теплые отношения" Москвы и Претории будут в том числе продемонстрированы во время военно-морских учений РФ, КНР и ЮАР. "Ее заявления являются сигналом для союзников Киева о том, что... Москва далека от изоляции в вопросе мирового мнения", - говорится в материале издания. Газета добавляет, что Южно-Африканская республика далеко не единственная страна, которая отказывается принимать позицию против России и следовать призывам Запада отправить оружие на Украину. Воздерживаются от принятия каких-либо сторон конфликта и некоторые страны Латинской Америки. Отмечается, что ЮАР на этой неделе посетила и министр финансов США Джаннет Йеллен, заявляя в Претории об угрозе продовольственной безопасности странам Африки, в которых, несмотря на западную риторику, там винят санкции стран Запада. Министр Лавров на этой неделе посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230127/lavrov-1847741786.html
https://ria.ru/20230124/angola-1847206832.html
https://ria.ru/20230127/buduschee-1847691913.html
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в мире, россия, юар, сергей лавров, санкции в отношении россии
В мире, Россия, ЮАР, Сергей Лавров, Санкции в отношении России
13:37 27.01.2023
 
СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию

Financial Times: прием Лаврова в Африке показывает, что Запад не смог изолировать Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Теплый прием министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в страны Африки, в том числе в ЮАР, демонстрирует, что попытки Запада изолировать РФ на мировой арене не увенчались успехом, пишет газета Financial Times.
Издание отмечает, что улыбки и заявления главы МИД ЮАР Наледи Пандор во время встречи с Лавровым показали, что страна теперь менее склонна к критике действий России по ситуации на Украине после решения западных стран поставить Киеву танки, а "теплые отношения" Москвы и Претории будут в том числе продемонстрированы во время военно-морских учений РФ, КНР и ЮАР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 02:12
Лавров заявил, что западные СМИ искаженно освещали его поездку в Африку
"Ее заявления являются сигналом для союзников Киева о том, что... Москва далека от изоляции в вопросе мирового мнения", - говорится в материале издания.
Газета добавляет, что Южно-Африканская республика далеко не единственная страна, которая отказывается принимать позицию против России и следовать призывам Запада отправить оружие на Украину. Воздерживаются от принятия каких-либо сторон конфликта и некоторые страны Латинской Америки.
Отмечается, что ЮАР на этой неделе посетила и министр финансов США Джаннет Йеллен, заявляя в Претории об угрозе продовольственной безопасности странам Африки, в которых, несмотря на западную риторику, там винят санкции стран Запада.
Ангола - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 21:58
Глава МИД Анголы по-русски рассказал Лаврову об изменениях в стране
Министр Лавров на этой неделе посетил ЮАР, Эсватини, Анголу. Финальной точкой турне Лаврова стала Эритрея.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Кадр из фильма Аватар: Путь воды
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В миреРоссияЮАРСергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
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