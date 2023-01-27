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Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС - РИА Новости, 27.01.2023
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Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС
Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС - РИА Новости, 27.01.2023
Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС
Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF (расположен в Нидерландах), 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:36
2023-01-27T17:36
экономика
лондон
нидерланды
европа
евросоюз
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF (расположен в Нидерландах), 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм коррекции рынка газа ЕС, при этом нидерландский хаб примет механизм, сообщила компания. "Мы планируем внедрить механизм коррекции рынка газа на контракты TTF, торгуемые на ICE Endex (в Нидерландах - ред.), таким образом, чтобы максимально сохранить структуру рынка. Одновременно мы готовим альтернативную площадку в Лондоне, чтобы выступить в качестве страхового варианта для клиентов, если механизм не позволит им торговать и адекватно контролировать свои риски", - приводятся в сообщении слова вице-президента по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланда (Trabue Bland). Уточняется, что ICE готовится запустить параллельный рынок фьючерсных и опционных контрактов на TTF на своей лондонской бирже ICE Futures Europe с 20 февраля. Компания добавила, что фьючерсные контракты TTF на ICE Futures Europe будут такими же, как на ICE Endex, но не будут подпадать под действие механизма коррекции рынка газа ЕС и связанного с ним ценового потолка. Они будут поставляться физически, при этом контракты, удерживаемые до истечения срока действия, будут приводить к поставке газа в виртуальной торговой точке TTF. Согласно сообщениям СМИ, в декабре биржа ICE предупредила, что в случае реализации планов по ограничению цен на газ она может переместить свой хаб за пределы Европейского Союза. Министры энергетики стран Евросоюза в декабре договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
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экономика, лондон, нидерланды, европа, евросоюз
Экономика, Лондон, Нидерланды, Европа, Евросоюз
17:36 27.01.2023
 
Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС

Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм коррекции рынка газа ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазовый вентиль
Газовый вентиль - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF (расположен в Нидерландах), 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм коррекции рынка газа ЕС, при этом нидерландский хаб примет механизм, сообщила компания.
"Мы планируем внедрить механизм коррекции рынка газа на контракты TTF, торгуемые на ICE Endex (в Нидерландах - ред.), таким образом, чтобы максимально сохранить структуру рынка. Одновременно мы готовим альтернативную площадку в Лондоне, чтобы выступить в качестве страхового варианта для клиентов, если механизм не позволит им торговать и адекватно контролировать свои риски", - приводятся в сообщении слова вице-президента по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланда (Trabue Bland).
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Уточняется, что ICE готовится запустить параллельный рынок фьючерсных и опционных контрактов на TTF на своей лондонской бирже ICE Futures Europe с 20 февраля. Компания добавила, что фьючерсные контракты TTF на ICE Futures Europe будут такими же, как на ICE Endex, но не будут подпадать под действие механизма коррекции рынка газа ЕС и связанного с ним ценового потолка. Они будут поставляться физически, при этом контракты, удерживаемые до истечения срока действия, будут приводить к поставке газа в виртуальной торговой точке TTF.
Согласно сообщениям СМИ, в декабре биржа ICE предупредила, что в случае реализации планов по ограничению цен на газ она может переместить свой хаб за пределы Европейского Союза.
Министры энергетики стран Евросоюза в декабре договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.
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