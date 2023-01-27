https://ria.ru/20230127/evrosoyuz-1847746467.html

СМИ: в ЕС нашли основания заимствовать российские активы для нужд Киева

СМИ: в ЕС нашли основания заимствовать российские активы для нужд Киева - РИА Новости, 27.01.2023

СМИ: в ЕС нашли основания заимствовать российские активы для нужд Киева

Юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС о наличии оснований временно использовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T04:15

2023-01-27T04:15

2023-01-27T04:41

украина

россия

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС о наличии оснований временно использовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского Центробанка для восстановления Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Европейские юристы считают план осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России.Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага Брюссель рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.Во время обсуждения этого вопроса с послами ЕС в среду юристы также объяснили сопутствующие риски: в случае, если при управлении массивом российских активов вместо прибыли возникнут убытки, компенсацию придется выплачивать из бюджета ЕС или за счет государств-членов.По ряду оценок, активы российского ЦБ, замороженные за рубежом, составляют около 300 миллиардов долларов. По оценкам официальных лиц ЕС, около 33,8 миллиарда евро из этой суммы находится на депозитах в европейских странах.В конце ноября прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления российскими замороженными средствами.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла ситуацию с активами в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — Европейский союз с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.

https://ria.ru/20230122/sanktsii-1846588346.html

https://ria.ru/20230122/aktivy-1846609998.html

https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html

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украина, россия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)