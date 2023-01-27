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СМИ: в ЕС нашли основания заимствовать российские активы для нужд Киева - РИА Новости, 27.01.2023
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СМИ: в ЕС нашли основания заимствовать российские активы для нужд Киева
СМИ: в ЕС нашли основания заимствовать российские активы для нужд Киева - РИА Новости, 27.01.2023
СМИ: в ЕС нашли основания заимствовать российские активы для нужд Киева
Юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС о наличии оснований временно использовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T04:15
2023-01-27T04:41
украина
россия
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС о наличии оснований временно использовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского Центробанка для восстановления Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Европейские юристы считают план осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России.Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага Брюссель рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.Во время обсуждения этого вопроса с послами ЕС в среду юристы также объяснили сопутствующие риски: в случае, если при управлении массивом российских активов вместо прибыли возникнут убытки, компенсацию придется выплачивать из бюджета ЕС или за счет государств-членов.По ряду оценок, активы российского ЦБ, замороженные за рубежом, составляют около 300 миллиардов долларов. По оценкам официальных лиц ЕС, около 33,8 миллиарда евро из этой суммы находится на депозитах в европейских странах.В конце ноября прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления российскими замороженными средствами.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла ситуацию с активами в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — Европейский союз с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
https://ria.ru/20230122/sanktsii-1846588346.html
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украина, россия, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)
Украина, Россия, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
04:15 27.01.2023 (обновлено: 04:41 27.01.2023)
 
СМИ: в ЕС нашли основания заимствовать российские активы для нужд Киева

Bloomberg: юристы ЕС нашли основания направить замороженные активы России на нужды Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС о наличии оснований временно использовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского Центробанка для восстановления Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Европейские юристы считают план осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России.
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22 января, 13:50
Финляндия заморозила российские активы на 187 миллионов евро
Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага Брюссель рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.
Во время обсуждения этого вопроса с послами ЕС в среду юристы также объяснили сопутствующие риски: в случае, если при управлении массивом российских активов вместо прибыли возникнут убытки, компенсацию придется выплачивать из бюджета ЕС или за счет государств-членов.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:26Специальная военная операция на Украине
В Берне высказались насчет передачи Киеву замороженных российских активов
По ряду оценок, активы российского ЦБ, замороженные за рубежом, составляют около 300 миллиардов долларов. По оценкам официальных лиц ЕС, около 33,8 миллиарда евро из этой суммы находится на депозитах в европейских странах.
В конце ноября прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления российскими замороженными средствами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла ситуацию с активами в Европе воровством. По ее словам, это продолжается уже не первый год — Европейский союз с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а теперь нацелился и на государственные средства.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 06:43
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
 
УкраинаРоссияЕвросоюзG7Санкции в отношении РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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