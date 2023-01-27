https://ria.ru/20230127/dzhonson-1848036503.html

Посольство России в Лондоне высказалось о договороспособности Запада

Посольство России в Лондоне высказалось о договороспособности Запада - РИА Новости, 27.01.2023

Посольство России в Лондоне высказалось о договороспособности Запада

Заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат был "дипломатической имитацией", ставят под вопрос договороспособность... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T23:59

2023-01-27T23:59

2023-01-27T23:59

в мире

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ангела меркель

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат был "дипломатической имитацией", ставят под вопрос договороспособность западных политиков и подрывают доверие к данным ими обязательствам, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне. В ходе интервью украинскому каналу "Рада" во время своего визита в Киев в конце января Джонсон заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". "Откровения Б. Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства", - говорится в комментарии. В комментарии посольства отмечается, что "методы подлога, обмана и фальсификации – или, как это называет Джонсон, "имитации" - стали, похоже, неотъемлемой частью внешнеполитического инструментария Запада": именно "дипломатические имитации" привели к тысячам жертвам "ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса". Экс-канцлер Германии Ангела Меркель также заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее". Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился с ее словами. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20230126/dzhonson-1847555949.html

https://ria.ru/20230123/dzhonson-1846708987.html

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в мире, украина, борис джонсон, россия, германия, франсуа олланд, ангела меркель