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Посольство России в Лондоне высказалось о договороспособности Запада - РИА Новости, 27.01.2023
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Посольство России в Лондоне высказалось о договороспособности Запада
Посольство России в Лондоне высказалось о договороспособности Запада - РИА Новости, 27.01.2023
Посольство России в Лондоне высказалось о договороспособности Запада
Заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат был "дипломатической имитацией", ставят под вопрос договороспособность... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T23:59
2023-01-27T23:59
в мире
украина
борис джонсон
россия
германия
франсуа олланд
ангела меркель
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат был "дипломатической имитацией", ставят под вопрос договороспособность западных политиков и подрывают доверие к данным ими обязательствам, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне. В ходе интервью украинскому каналу "Рада" во время своего визита в Киев в конце января Джонсон заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". "Откровения Б. Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства", - говорится в комментарии. В комментарии посольства отмечается, что "методы подлога, обмана и фальсификации – или, как это называет Джонсон, "имитации" - стали, похоже, неотъемлемой частью внешнеполитического инструментария Запада": именно "дипломатические имитации" привели к тысячам жертвам "ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса". Экс-канцлер Германии Ангела Меркель также заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее". Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился с ее словами. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20230126/dzhonson-1847555949.html
https://ria.ru/20230123/dzhonson-1846708987.html
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в мире, украина, борис джонсон, россия, германия, франсуа олланд, ангела меркель
В мире, Украина, Борис Джонсон, Россия, Германия, Франсуа Олланд, Ангела Меркель
23:59 27.01.2023
 
Посольство России в Лондоне высказалось о договороспособности Запада

Посольство в Лондоне: заявления Джонсона подвергают сомнению договороспособность Запада

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Лондоне
Главное здание посольства России в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат был "дипломатической имитацией", ставят под вопрос договороспособность западных политиков и подрывают доверие к данным ими обязательствам, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии посольства РФ в Лондоне.
В ходе интервью украинскому каналу "Рада" во время своего визита в Киев в конце января Джонсон заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
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"Откровения Б. Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства", - говорится в комментарии.
В комментарии посольства отмечается, что "методы подлога, обмана и фальсификации – или, как это называет Джонсон, "имитации" - стали, похоже, неотъемлемой частью внешнеполитического инструментария Запада": именно "дипломатические имитации" привели к тысячам жертвам "ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса".
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель также заявила ранее в интервью еженедельнику Die Zeit, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее". Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд согласился с ее словами.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате.
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