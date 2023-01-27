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Джабаров прокомментировал заявление Нуланд об условиях смягчения санкций - РИА Новости, 27.01.2023
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Джабаров прокомментировал заявление Нуланд об условиях смягчения санкций
Джабаров прокомментировал заявление Нуланд об условиях смягчения санкций - РИА Новости, 27.01.2023
Джабаров прокомментировал заявление Нуланд об условиях смягчения санкций
Слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в отношении смягчения санкций в обмен на вывод войск России с Украины и "возвращения... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T00:04
2023-01-27T00:04
россия
сша
украина
владимир джабаров
виктория нуланд
энтони блинкен
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в отношении смягчения санкций в обмен на вывод войск России с Украины и "возвращения территорий" вызывают удивление и раздражение, увидев успешное продвижение ВС РФ, Вашингтон вновь заговорил о переговорах на заведомо невыполнимых для Москвы условиях с целью использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Нуланд ранее заявила, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против России ради серьезных мирных переговоров, вывода войск с Украины и "возвращения территорий". По ее словам, такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен. При этом США накануне анонсировали передачу украинским военным 31 танка Abrams. "Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она - главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года - считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий. Интересно, с чего бы России выводить свои Вооруженные силы со своих территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области)?" - написал Джабаров в своем телеграм-канале. Политик вспомнил Минск-1 и Минск-2, отметив, что "когда успешно двигались ополченцы Донбасса к Киеву, западные лидеры заманили нас в ловушку Минских соглашений и использовали тягучие переговоры в контактных группах для усиления военного потенциала киевского режима". "И сейчас, увидев, как наливается мощью российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях. Цель все та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима и переброски на Украину современного наступательного оружия", - считает он.
https://ria.ru/20230112/nato-1844349485.html
https://ria.ru/20221226/nuland-1841228447.html
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россия, сша, украина, владимир джабаров, виктория нуланд, энтони блинкен, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Владимир Джабаров, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкции в отношении России
00:04 27.01.2023
 
Джабаров прокомментировал заявление Нуланд об условиях смягчения санкций

Сенатор Джабаров: слова Нуланд о смягчении санкций вызывают удивление и раздражение

© Фото : предоставлено Екатериной ТройноСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : предоставлено Екатериной Тройно
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в отношении смягчения санкций в обмен на вывод войск России с Украины и "возвращения территорий" вызывают удивление и раздражение, увидев успешное продвижение ВС РФ, Вашингтон вновь заговорил о переговорах на заведомо невыполнимых для Москвы условиях с целью использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Нуланд ранее заявила, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против России ради серьезных мирных переговоров, вывода войск с Украины и "возвращения территорий". По ее словам, такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен. При этом США накануне анонсировали передачу украинским военным 31 танка Abrams.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:24
Из Швеции и Финляндии хотят сделать "натовских ястребов", заявил Джабаров
"Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она - главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года - считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий. Интересно, с чего бы России выводить свои Вооруженные силы со своих территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области)?" - написал Джабаров в своем телеграм-канале.
Политик вспомнил Минск-1 и Минск-2, отметив, что "когда успешно двигались ополченцы Донбасса к Киеву, западные лидеры заманили нас в ловушку Минских соглашений и использовали тягучие переговоры в контактных группах для усиления военного потенциала киевского режима".
"И сейчас, увидев, как наливается мощью российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях. Цель все та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима и переброски на Украину современного наступательного оружия", - считает он.
Храм Христа Спасителя и архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 08:00
Муж Виктории Нуланд объяснил Америке, почему нужно воевать с Россией
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ДжабаровВиктория НуландЭнтони БлинкенСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкции в отношении России
 
 
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