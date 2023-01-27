https://ria.ru/20230127/dtp-1848020610.html
В Петербурге автомобиль сбил пять пешеходов на тротуаре
В Петербурге автомобиль сбил пять пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 27.01.2023
В Петербурге автомобиль сбил пять пешеходов на тротуаре
Пять женщин-пешеходов оказались в больницах после выезда на тротуар на проспекте Уточкина в Петербурге легкового автомобиля, водителю которого, по... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T21:11
2023-01-27T21:11
2023-01-27T21:13
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Пять женщин-пешеходов оказались в больницах после выезда на тротуар на проспекте Уточкина в Петербурге легкового автомобиля, водителю которого, по предварительным данным, стало плохо за рулем, сообщил региональный главк МВД РФ. Как уточняют в полиции, в результате ДТП две женщины, 1954 и 1955 годов рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины 1952, 1961 и 1998 годов рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести. "По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Сотрудниками полиции проводится проверка", - заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20230126/priamure-1847481178.html
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РИА Новости
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21:11 27.01.2023 (обновлено: 21:13 27.01.2023)
В Петербурге автомобиль сбил пять пешеходов на тротуаре
В Петербурге автомобиль Renault выехал на тротуар, пострадали пять женщин-пешеходов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Пять женщин-пешеходов оказались в больницах после выезда на тротуар на проспекте Уточкина в Петербурге легкового автомобиля, водителю которого, по предварительным данным, стало плохо за рулем, сообщил региональный главк МВД РФ.
"Двадцать седьмого января около 17 часов у дома 2 по проспекту Уточкина водитель автомобиля Renault
Sandero, женщина 1955 года рождения, не справилась с управлением и совершила наезд на пятерых пешеходов, находящихся на тротуаре", - говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, в результате ДТП две женщины, 1954 и 1955 годов рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины 1952, 1961 и 1998 годов рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести.
"По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Сотрудниками полиции проводится проверка", - заключают в ГУМВД.