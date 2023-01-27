https://ria.ru/20230127/dtp-1848020610.html

В Петербурге автомобиль сбил пять пешеходов на тротуаре

В Петербурге автомобиль сбил пять пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 27.01.2023

В Петербурге автомобиль сбил пять пешеходов на тротуаре

Пять женщин-пешеходов оказались в больницах после выезда на тротуар на проспекте Уточкина в Петербурге легкового автомобиля, водителю которого, по... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T21:11

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2023-01-27T21:13

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Пять женщин-пешеходов оказались в больницах после выезда на тротуар на проспекте Уточкина в Петербурге легкового автомобиля, водителю которого, по предварительным данным, стало плохо за рулем, сообщил региональный главк МВД РФ. Как уточняют в полиции, в результате ДТП две женщины, 1954 и 1955 годов рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины 1952, 1961 и 1998 годов рождения госпитализированы в состоянии средней тяжести. "По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Сотрудниками полиции проводится проверка", - заключают в ГУМВД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, санкт-петербург, россия