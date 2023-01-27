https://ria.ru/20230127/dolina-1847923125.html
Долина исполнит партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии"
Долина исполнит партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии" - РИА Новости, 27.01.2023
Долина исполнит партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии"
Лариса Долина исполнит заглавную партию в рок-оратории "Черный январь. Прощеное воскресенье". Спектакль посвятят подвигу антифашистской организации "Молодая... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:27
2023-01-27T16:27
2023-01-27T16:27
шоубиз
лариса долина
молодая гвардия
геликон-опера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824590433_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_f4eb72898b619db374aaf55a7c49c5a6.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лариса Долина исполнит заглавную партию в рок-оратории "Черный январь. Прощеное воскресенье". Спектакль посвятят подвигу антифашистской организации "Молодая гвардия". Он состоится 28 и 29 января в КЗ "Москва". Также в оратории примут участие артисты из Луганска и юные исполнители из Москвы. В главной роли выступит заслуженная артистка России Маргарита Шубина. Спектакль посетят столичные старшеклассники, кадеты, юнармейцы и студенты. Всем зрителям подарят новое издание романа Александра Фадеева "Молодая гвардия". Подпольную антифашистскую организацию "Молодая гвардия" создали школьники во время Великой Отечественной войны. Участники вели борьбу с немцами с сентября 1942 года в оккупированном Краснодоне, который сейчас находится в ЛНР. Спустя несколько месяцев захватчики раскрыли деятельность организации. В январе 1943 года фашисты сбросили тела 71 человека в шурф шахты номер пять в Краснодоне. В этом году исполнилось 80 лет с момента казни участников "Молодой гвардии". Ранее Долина пожаловалась на сложности строительства джаз-клуба в Москве. Также она не смогла назвать дату открытия заведения.
https://ria.ru/20220913/dolina-1816559117.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824590433_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_226e696fc4cbaef3168d300e09a51bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, молодая гвардия , геликон-опера
Шоубиз, Лариса Долина, Молодая гвардия , Геликон-Опера
Долина исполнит партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии"
Лариса Долина исполнит главную партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии"
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лариса Долина исполнит заглавную партию в рок-оратории "Черный январь. Прощеное воскресенье". Спектакль посвятят подвигу антифашистской организации "Молодая гвардия". Он состоится 28 и 29 января в КЗ "Москва".
Также в оратории примут участие артисты из Луганска и юные исполнители из Москвы. В главной роли выступит заслуженная артистка России Маргарита Шубина.
"Серьезный актерский состав дополнит симфонический оркестр "Геликон-оперы" под управлением Артема Давыдова", – сообщили РИА Новости в пресс-службе рок-оратории.
Спектакль посетят столичные старшеклассники, кадеты, юнармейцы и студенты. Всем зрителям подарят новое издание романа Александра Фадеева "Молодая гвардия".
Подпольную антифашистскую организацию "Молодая гвардия" создали школьники во время Великой Отечественной войны. Участники вели борьбу с немцами с сентября 1942 года в оккупированном Краснодоне, который сейчас находится в ЛНР.
Спустя несколько месяцев захватчики раскрыли деятельность организации. В январе 1943 года фашисты сбросили тела 71 человека в шурф шахты номер пять в Краснодоне. В этом году исполнилось 80 лет с момента казни участников "Молодой гвардии".
Ранее Долина пожаловалась
на сложности строительства джаз-клуба в Москве. Также она не смогла назвать дату открытия заведения.