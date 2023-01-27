https://ria.ru/20230127/dolina-1847923125.html

Долина исполнит партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии"

Долина исполнит партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии" - РИА Новости, 27.01.2023

Долина исполнит партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии"

Лариса Долина исполнит заглавную партию в рок-оратории "Черный январь. Прощеное воскресенье". Спектакль посвятят подвигу антифашистской организации "Молодая... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:27

2023-01-27T16:27

2023-01-27T16:27

шоубиз

лариса долина

молодая гвардия

геликон-опера

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Лариса Долина исполнит заглавную партию в рок-оратории "Черный январь. Прощеное воскресенье". Спектакль посвятят подвигу антифашистской организации "Молодая гвардия". Он состоится 28 и 29 января в КЗ "Москва". Также в оратории примут участие артисты из Луганска и юные исполнители из Москвы. В главной роли выступит заслуженная артистка России Маргарита Шубина. Спектакль посетят столичные старшеклассники, кадеты, юнармейцы и студенты. Всем зрителям подарят новое издание романа Александра Фадеева "Молодая гвардия". Подпольную антифашистскую организацию "Молодая гвардия" создали школьники во время Великой Отечественной войны. Участники вели борьбу с немцами с сентября 1942 года в оккупированном Краснодоне, который сейчас находится в ЛНР. Спустя несколько месяцев захватчики раскрыли деятельность организации. В январе 1943 года фашисты сбросили тела 71 человека в шурф шахты номер пять в Краснодоне. В этом году исполнилось 80 лет с момента казни участников "Молодой гвардии". Ранее Долина пожаловалась на сложности строительства джаз-клуба в Москве. Также она не смогла назвать дату открытия заведения.

https://ria.ru/20220913/dolina-1816559117.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса долина, молодая гвардия , геликон-опера