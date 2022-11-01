Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба
Долина рассказала о сложностях строительства ее джаз-клуба в Москве
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лариса Долина рассказала о сложностях строительства ее джаз-клуба в Москве и меценате, который помог реализовать проект. Артистка поделилась информацией в интервью "Пятому каналу".
Она сообщила, что не может назвать дату открытия заведения из-за проблем, возникших во время строительства.
"Когда это будет, я не знаю, потому что мы все зависим от строительства, от того, когда получим материалы и так далее. Стройка во все времена была непредсказуема, поэтому здесь такая же ситуация", – пожаловалась исполнительница.
Однако певица добавила, что не потеряла деньги во время реализации проекта. Всю работу по возведению клуба взял на себя меценат и ее близкий друг Юрий Растегин.
"Мне помог меценат, который, собственно, предложил мне построить клуб. Это его место. Он его выбрал, он его купил и мне дарит", – сообщила Долина.
Он подтвердил ее слова и раскрыл местоположение заведения.
"Я предложил Ларисе Александровне такой проект на новом объекте, который недавно был мною приобретен возле Театра Советской армии. Сделать джазовый клуб", – поделился меценат.
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