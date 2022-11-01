https://ria.ru/20221101/dolina-1828487398.html

Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба

Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба - РИА Новости, 01.11.2022

Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба

Лариса Долина рассказала о сложностях строительства ее джаз-клуба в Москве и меценате, который помог реализовать проект. Артистка поделилась информацией в... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:16

2022-11-01T19:16

2022-11-01T19:16

шоубиз

лариса долина

джаз

новости культуры

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лариса Долина рассказала о сложностях строительства ее джаз-клуба в Москве и меценате, который помог реализовать проект. Артистка поделилась информацией в интервью "Пятому каналу".Она сообщила, что не может назвать дату открытия заведения из-за проблем, возникших во время строительства. Однако певица добавила, что не потеряла деньги во время реализации проекта. Всю работу по возведению клуба взял на себя меценат и ее близкий друг Юрий Растегин. Он подтвердил ее слова и раскрыл местоположение заведения. Ранее исполнительница раскрыла свою фобию. Она рассказала, что катастрофически боится летать в самолетах.

https://ria.ru/20220914/dolina-1816788815.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса долина, джаз, новости культуры