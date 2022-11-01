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Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба - РИА Новости, 01.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221101/dolina-1828487398.html
Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба
Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба - РИА Новости, 01.11.2022
Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба
Лариса Долина рассказала о сложностях строительства ее джаз-клуба в Москве и меценате, который помог реализовать проект. Артистка поделилась информацией в... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:16
2022-11-01T19:16
шоубиз
лариса долина
джаз
новости культуры
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лариса Долина рассказала о сложностях строительства ее джаз-клуба в Москве и меценате, который помог реализовать проект. Артистка поделилась информацией в интервью "Пятому каналу".Она сообщила, что не может назвать дату открытия заведения из-за проблем, возникших во время строительства. Однако певица добавила, что не потеряла деньги во время реализации проекта. Всю работу по возведению клуба взял на себя меценат и ее близкий друг Юрий Растегин. Он подтвердил ее слова и раскрыл местоположение заведения. Ранее исполнительница раскрыла свою фобию. Она рассказала, что катастрофически боится летать в самолетах.
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лариса долина, джаз, новости культуры
Шоубиз, Лариса Долина, джаз, Новости культуры
19:16 01.11.2022
 
Долина назвала причины долгого строительства ее джаз-клуба

Долина рассказала о сложностях строительства ее джаз-клуба в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГала-концерт к 100-летию Российского джаза
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лариса Долина рассказала о сложностях строительства ее джаз-клуба в Москве и меценате, который помог реализовать проект. Артистка поделилась информацией в интервью "Пятому каналу".
Она сообщила, что не может назвать дату открытия заведения из-за проблем, возникших во время строительства.
"Когда это будет, я не знаю, потому что мы все зависим от строительства, от того, когда получим материалы и так далее. Стройка во все времена была непредсказуема, поэтому здесь такая же ситуация", – пожаловалась исполнительница.
Однако певица добавила, что не потеряла деньги во время реализации проекта. Всю работу по возведению клуба взял на себя меценат и ее близкий друг Юрий Растегин.
"Мне помог меценат, который, собственно, предложил мне построить клуб. Это его место. Он его выбрал, он его купил и мне дарит", – сообщила Долина.
Он подтвердил ее слова и раскрыл местоположение заведения.
"Я предложил Ларисе Александровне такой проект на новом объекте, который недавно был мною приобретен возле Театра Советской армии. Сделать джазовый клуб", – поделился меценат.
Ранее исполнительница раскрыла свою фобию. Она рассказала, что катастрофически боится летать в самолетах.
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