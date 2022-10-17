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"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию - РИА Новости, 17.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221017/dolina-1824591909.html
"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию
"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию - РИА Новости, 17.10.2022
"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию
Лариса Долина раскрыла свою фобию. Поводом стала песня "Самолет", исполненная Мари Краймбрери. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:35
2022-10-17T13:35
шоубиз
лариса долина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лариса Долина раскрыла свою фобию. Поводом стала песня "Самолет", исполненная Мари Краймбрери.Краймбрери поддержала певицу.На что Долина ответила: "Договорились!"Ранее Лариса Долина объяснила свое пение под фонограмму.
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лариса долина
Шоубиз, Лариса Долина
13:35 17.10.2022
 
"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию

Лариса Долина откровенно рассказала о своей фобии летать в самолетах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГала-концерт к 100-летию Российского джаза
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лариса Долина раскрыла свою фобию. Поводом стала песня "Самолет", исполненная Мари Краймбрери.

"Я катастрофически боюсь летать – это не передать словами. Почему не я сочинила эту песню?" – пожаловалась артистка в эфире "Муз-ТВ".

Краймбрери поддержала певицу.
"Если вы когда-нибудь исполните нашу песню, у нашего коллектива случится самый счастливый день в году", –поделилась исполнительница.
На что Долина ответила: "Договорились!"
Ранее Лариса Долина объяснила свое пение под фонограмму.
Народная артистка России Лариса Долина
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ШоубизЛариса Долина
 
 
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