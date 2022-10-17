https://ria.ru/20221017/dolina-1824591909.html
"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию
"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию - РИА Новости, 17.10.2022
"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию
Лариса Долина раскрыла свою фобию. Поводом стала песня "Самолет", исполненная Мари Краймбрери. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:35
2022-10-17T13:35
2022-10-17T13:35
шоубиз
лариса долина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лариса Долина раскрыла свою фобию. Поводом стала песня "Самолет", исполненная Мари Краймбрери.Краймбрери поддержала певицу.На что Долина ответила: "Договорились!"Ранее Лариса Долина объяснила свое пение под фонограмму.
https://ria.ru/20220914/dolina-1816788815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина
"Катастрофически боюсь летать": Лариса Долина раскрыла свою фобию
Лариса Долина откровенно рассказала о своей фобии летать в самолетах