https://ria.ru/20230127/dispanserizatsiya-1847968412.html

Диспансеризация детей-2023: как проходит в зависимости от возраста

Диспансеризация и медосмотр детей-2023: как пройти, для чего нужны, что входит

Диспансеризация детей-2023: как проходит в зависимости от возраста

Система профилактических медосмотров граждан с самого раннего возраста играет важную роль в борьбе с многими серьезными заболеваниями. Что входит в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:29

2023-01-27T18:29

2023-01-27T18:29

россия

дети

диспансеризация

врачи

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Система профилактических медосмотров граждан с самого раннего возраста играет важную роль в борьбе с многими серьезными заболеваниями. Что входит в диспансеризацию детей (в том числе сирот), осмотры у каких врачей им полагается пройти в том или ином возрасте, какие при этом проводятся исследования - в материале РИА Новости.Диспансеризация детейДиспансеризацией принято называть плановые профилактические медицинские осмотры, которые полагается проходить детям практически с самого рождения. Процедура включает в себя не только визиты к различным специалистам, которые должны оценить состояние здоровья маленького пациента, но и ряд обследований (УЗИ-диагностика, некоторые анализы и так далее).Основные аспекты, напрямую связанные с проведением диспансеризации юных россиян, прописаны в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних".В свою очередь, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.04.2022 № 275н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" и Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. № 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" определяют общие принципы проведения диспансеризации у данной категории граждан.Пройти осмотры и обследования в рамках диспансеризации можно бесплатно по полису ОМС.Для чего нужнаОсновные задачи детской диспансеризации практически идентичны целям тех профилактических осмотров, которые с определенной регулярностью имеют право проходить взрослые граждане. Прежде всего это - способ уже на ранней стадии выявить у малышей возможные серьезные заболевания и выяснить причины их развития, обозначить существующие в каждом конкретном случае риски и т.д.Помимо этого, как прописано в тексте приказа Минздрава № 514н, диспансеризация также проводится “в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей”.Кто подлежит диспансеризацииСтатус совершеннолетнего гражданин России получает в 18 лет, а значит, до этого момента он может проходить диспансеризацию для детей (последняя проводится в 17 лет), а после - осмотры и обследования, предусмотренные законодательно для взрослого населения.Кто проводит диспансеризациюПройти диспансеризацию можно в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним гражданам. При этом ребенок должен быть прикреплен к выбранной поликлинике или другому медучреждению, в котором запланировано проведение данного осмотра.В том случае, если в медицинской организации по той или иной причине отсутствует специалист, который должен осмотреть ребенка, он может быть заменен врачом аналогичной специализации, но при одном условии - он достаточно компетентен в вопросах детского здоровья. Например, вместо детского стоматолога осмотр может провести стоматолог, который прошел соответствующее обучение и разбирается в особенностях стоматологических заболеваний именно у детей.Виды диспансеризацииВ зависимости от возраста ребенка, диспансеризация включает в себя те осмотры и обследования, которые помогают максимально полно и эффективно оценить уровень развития несовершеннолетнего на определенном этапе. А вместе с этим - как можно раньше выявить возможные проблемы и отклонения от нормы, чтобы их скорректировать.Выделяется несколько видов медицинских осмотров, которые должны проходить несовершеннолетние. Среди них - не только профилактические, содержание которых варьируется в зависимости от возраста ребенка, но и предварительные, которые стоит пройти перед тем, как ребенок впервые переступит порог школы или детского сада.Для детей до трех летВ течение первого года жизни малыша врач-педиатр должен наблюдать его ежемесячно. Основная задача врачей в этот период - следить за тем, как развивается ребенок, не проявляются ли у него признаки тех или иных патологий.Помимо этого ребенок должен пройти углубленный медосмотр в следующем возрасте:Когда ребенку исполняется 1 год, ему вновь предстоит пройти достаточно обширный медосмотр. Он включает в себя посещение следующих специалистов:Также в рекомендуемый минимум входят общие анализы крови и мочи, электрокардиография.В год и 3 месяца, а также в полтора года в расписании медосмотров вновь значатся визиты к педиатру, а вот в 2 года стоит дополнительно посетить детского стоматолога и детского психиатра. Также родителям могут предложить пройти анкетирование, чтобы выяснить, существуют ли у ребенка нарушения психического развития или риск их появления.Для детей от трех до семи летДанный возрастной промежуток для большинства детей ассоциируется сразу с двумя важными и, зачастую, весьма волнительными событиями. В 3 года многие мальчики и девочки идут в детский сад, а уже в 7 лет - в первый класс школы.Итак, в 3 года ребенку нужно побывать на приеме у:Девочкам также полагается побывать на приеме у акушера-гинеколога, а мальчикам - у детского уролога-андролога. Дополняют перечень анализы мочи и крови.Для детей школьного возрастаВ первые школьные годы (в возрасте 8 и 9 лет) ребенку рекомендуется раз в год посещать педиатра и стоматолога. В 10 лет этот список дополняют невролог, офтальмолог и эндокринолог, а также травматолог-ортопед. Наряду с этим необходимо делать анализы крови и мочи.Визитом с педиатру и стоматологу ограничиваются рекомендации и для школьников 11-12 лет, а в 13 лет вместе с ними стоит также посетить и офтальмолога. Ведь именно зрение нередко оказывается “слабым звеном”, которое страдает от школьной нагрузки. В 14 лет перечень врачей выглядит таким образом:С 15 по 17 лет включительно подросткам рекомендуется ежегодно посещать один и и тот же перечень специалистов:Отличается лишь список обследований: если показатели общих анализов крови и мочи следует контролировать ежегодно, то в 15 и 17 лет также стоит сделать электрокардиографию, а в 15 лет еще выполнить УЗИ органов брюшной полости и почек.Прохождение диспансеризацииПеречисленный выше минимум осмотров и исследований составляют своеобразный первый этап диспансеризации. Нередко у врача появляется подозрение, что у юного пациента имеются некие проблемы со здоровьем, однако проведенные исследования не позволяют дать точный ответ на вопрос, какие именно. В данном случае ребенку могут быть назначены дополнительные консультации у нужных специалистов либо направление на необходимые анализы.Из документов для прохождения диспансеризации понадобится лишь полис ОМС.Как говорится в тексте Приложения №1 к Приказу Минздрава №514н, “общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций общая продолжительность профилактического осмотра должна составлять не более 45 рабочих дней (I и II этапы)”Группы здоровьяПосле того, как все осмотры, анализы и исследования остались позади, а их результаты оказываются на руках у врача, ответственного за проведение профилактического осмотра, он на основании полученных данных определяет группу здоровья юного пациента, а также - медицинскую группу для занятий физкультурой.В соответствии с Приложением №2 Приказа Минздрава №514н, существует пять групп здоровья несовершеннолетних.I группа здоровья - это здоровые дети и подростки, физическое и психическое развитие которых соответствует норме и по итогам диспансеризации не выявлено никаких дефектов или нарушений.Ко II группе здоровья относятся:Если маленький пациент страдает тем или иным хроническим недугом, который на момент обследования находится в стадии ремиссии, редко обостряется и не имеет осложнений, либо ребенок имеет физический недостаток/последствия травм и операций, которые не ограничивают для него возможность учиться или трудиться, то его могут включить в III группу здоровья.К IV группе здоровья относятся несовершеннолетние:И, наконец, V группа здоровья - это дети и подростки, которые:Обязательно ли ребенку проходить диспансеризациюПрежде, чем ребенок посетит первого врача, он, его родители либо другой законный представитель несовершеннолетнего пациента должен заполнить обязательный документ - так называемое информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Диспансеризация - это исключительно добровольная процедура, и любой гражданин вправе отказаться как от прохождения отдельных врачей или видов обследования, так и от всего медосмотра в целом.“Диспансеризация не является строго обязательным процессом, однако пренебрегать рекомендованными профилактическими осмотрами не нужно, - говорит аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова. - Прежде всего это необходимо для своевременной диагностики возможных проблем со здоровьем, так как позднее выявление любых заболеваний (в особенности - онкологии) значительно ухудшает прогноз и качество жизни юных пациентов”.

https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html

https://ria.ru/20230120/medpolis-1846320562.html

https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html

https://ria.ru/20221110/deti-1830593561.html

https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html

https://ria.ru/20230124/lekarstva-1847102913.html

https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html

https://ria.ru/20230119/krov-1845457376.html

https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дети, диспансеризация, врачи