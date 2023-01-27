https://ria.ru/20230127/dispanserizatsiya-1847968412.html
Диспансеризация детей-2023: как проходит в зависимости от возраста
Диспансеризация и медосмотр детей-2023: как пройти, для чего нужны, что входит
Диспансеризация детей-2023: как проходит в зависимости от возраста
Система профилактических медосмотров граждан с самого раннего возраста играет важную роль в борьбе с многими серьезными заболеваниями. Что входит в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
2023-01-27T18:29
россия
дети
диспансеризация
врачи
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Система профилактических медосмотров граждан с самого раннего возраста играет важную роль в борьбе с многими серьезными заболеваниями. Что входит в диспансеризацию детей (в том числе сирот), осмотры у каких врачей им полагается пройти в том или ином возрасте, какие при этом проводятся исследования - в материале РИА Новости.Диспансеризация детейДиспансеризацией принято называть плановые профилактические медицинские осмотры, которые полагается проходить детям практически с самого рождения. Процедура включает в себя не только визиты к различным специалистам, которые должны оценить состояние здоровья маленького пациента, но и ряд обследований (УЗИ-диагностика, некоторые анализы и так далее).Основные аспекты, напрямую связанные с проведением диспансеризации юных россиян, прописаны в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних".В свою очередь, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.04.2022 № 275н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" и Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. № 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" определяют общие принципы проведения диспансеризации у данной категории граждан.Пройти осмотры и обследования в рамках диспансеризации можно бесплатно по полису ОМС.Для чего нужнаОсновные задачи детской диспансеризации практически идентичны целям тех профилактических осмотров, которые с определенной регулярностью имеют право проходить взрослые граждане. Прежде всего это - способ уже на ранней стадии выявить у малышей возможные серьезные заболевания и выяснить причины их развития, обозначить существующие в каждом конкретном случае риски и т.д.Помимо этого, как прописано в тексте приказа Минздрава № 514н, диспансеризация также проводится “в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей”.Кто подлежит диспансеризацииСтатус совершеннолетнего гражданин России получает в 18 лет, а значит, до этого момента он может проходить диспансеризацию для детей (последняя проводится в 17 лет), а после - осмотры и обследования, предусмотренные законодательно для взрослого населения.Кто проводит диспансеризациюПройти диспансеризацию можно в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним гражданам. При этом ребенок должен быть прикреплен к выбранной поликлинике или другому медучреждению, в котором запланировано проведение данного осмотра.В том случае, если в медицинской организации по той или иной причине отсутствует специалист, который должен осмотреть ребенка, он может быть заменен врачом аналогичной специализации, но при одном условии - он достаточно компетентен в вопросах детского здоровья. Например, вместо детского стоматолога осмотр может провести стоматолог, который прошел соответствующее обучение и разбирается в особенностях стоматологических заболеваний именно у детей.Виды диспансеризацииВ зависимости от возраста ребенка, диспансеризация включает в себя те осмотры и обследования, которые помогают максимально полно и эффективно оценить уровень развития несовершеннолетнего на определенном этапе. А вместе с этим - как можно раньше выявить возможные проблемы и отклонения от нормы, чтобы их скорректировать.Выделяется несколько видов медицинских осмотров, которые должны проходить несовершеннолетние. Среди них - не только профилактические, содержание которых варьируется в зависимости от возраста ребенка, но и предварительные, которые стоит пройти перед тем, как ребенок впервые переступит порог школы или детского сада.Для детей до трех летВ течение первого года жизни малыша врач-педиатр должен наблюдать его ежемесячно. Основная задача врачей в этот период - следить за тем, как развивается ребенок, не проявляются ли у него признаки тех или иных патологий.Помимо этого ребенок должен пройти углубленный медосмотр в следующем возрасте:Когда ребенку исполняется 1 год, ему вновь предстоит пройти достаточно обширный медосмотр. Он включает в себя посещение следующих специалистов:Также в рекомендуемый минимум входят общие анализы крови и мочи, электрокардиография.В год и 3 месяца, а также в полтора года в расписании медосмотров вновь значатся визиты к педиатру, а вот в 2 года стоит дополнительно посетить детского стоматолога и детского психиатра. Также родителям могут предложить пройти анкетирование, чтобы выяснить, существуют ли у ребенка нарушения психического развития или риск их появления.Для детей от трех до семи летДанный возрастной промежуток для большинства детей ассоциируется сразу с двумя важными и, зачастую, весьма волнительными событиями. В 3 года многие мальчики и девочки идут в детский сад, а уже в 7 лет - в первый класс школы.Итак, в 3 года ребенку нужно побывать на приеме у:Девочкам также полагается побывать на приеме у акушера-гинеколога, а мальчикам - у детского уролога-андролога. Дополняют перечень анализы мочи и крови.Для детей школьного возрастаВ первые школьные годы (в возрасте 8 и 9 лет) ребенку рекомендуется раз в год посещать педиатра и стоматолога. В 10 лет этот список дополняют невролог, офтальмолог и эндокринолог, а также травматолог-ортопед. Наряду с этим необходимо делать анализы крови и мочи.Визитом с педиатру и стоматологу ограничиваются рекомендации и для школьников 11-12 лет, а в 13 лет вместе с ними стоит также посетить и офтальмолога. Ведь именно зрение нередко оказывается “слабым звеном”, которое страдает от школьной нагрузки. В 14 лет перечень врачей выглядит таким образом:С 15 по 17 лет включительно подросткам рекомендуется ежегодно посещать один и и тот же перечень специалистов:Отличается лишь список обследований: если показатели общих анализов крови и мочи следует контролировать ежегодно, то в 15 и 17 лет также стоит сделать электрокардиографию, а в 15 лет еще выполнить УЗИ органов брюшной полости и почек.Прохождение диспансеризацииПеречисленный выше минимум осмотров и исследований составляют своеобразный первый этап диспансеризации. Нередко у врача появляется подозрение, что у юного пациента имеются некие проблемы со здоровьем, однако проведенные исследования не позволяют дать точный ответ на вопрос, какие именно. В данном случае ребенку могут быть назначены дополнительные консультации у нужных специалистов либо направление на необходимые анализы.Из документов для прохождения диспансеризации понадобится лишь полис ОМС.Как говорится в тексте Приложения №1 к Приказу Минздрава №514н, “общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций общая продолжительность профилактического осмотра должна составлять не более 45 рабочих дней (I и II этапы)”Группы здоровьяПосле того, как все осмотры, анализы и исследования остались позади, а их результаты оказываются на руках у врача, ответственного за проведение профилактического осмотра, он на основании полученных данных определяет группу здоровья юного пациента, а также - медицинскую группу для занятий физкультурой.В соответствии с Приложением №2 Приказа Минздрава №514н, существует пять групп здоровья несовершеннолетних.I группа здоровья - это здоровые дети и подростки, физическое и психическое развитие которых соответствует норме и по итогам диспансеризации не выявлено никаких дефектов или нарушений.Ко II группе здоровья относятся:Если маленький пациент страдает тем или иным хроническим недугом, который на момент обследования находится в стадии ремиссии, редко обостряется и не имеет осложнений, либо ребенок имеет физический недостаток/последствия травм и операций, которые не ограничивают для него возможность учиться или трудиться, то его могут включить в III группу здоровья.К IV группе здоровья относятся несовершеннолетние:И, наконец, V группа здоровья - это дети и подростки, которые:Обязательно ли ребенку проходить диспансеризациюПрежде, чем ребенок посетит первого врача, он, его родители либо другой законный представитель несовершеннолетнего пациента должен заполнить обязательный документ - так называемое информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Диспансеризация - это исключительно добровольная процедура, и любой гражданин вправе отказаться как от прохождения отдельных врачей или видов обследования, так и от всего медосмотра в целом.“Диспансеризация не является строго обязательным процессом, однако пренебрегать рекомендованными профилактическими осмотрами не нужно, - говорит аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова. - Прежде всего это необходимо для своевременной диагностики возможных проблем со здоровьем, так как позднее выявление любых заболеваний (в особенности - онкологии) значительно ухудшает прогноз и качество жизни юных пациентов”.
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https://ria.ru/20221217/gripp-1839412396.html
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россия, дети, диспансеризация, врачи
Россия, Дети, диспансеризация, врачи
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Система профилактических медосмотров граждан с самого раннего возраста играет важную роль в борьбе с многими серьезными заболеваниями. Что входит в диспансеризацию детей (в том числе сирот), осмотры у каких врачей им полагается пройти в том или ином возрасте, какие при этом проводятся исследования - в материале РИА Новости.
Диспансеризацией принято называть плановые профилактические медицинские осмотры, которые полагается проходить детям практически с самого рождения. Процедура включает в себя не только визиты к различным специалистам, которые должны оценить состояние здоровья маленького пациента, но и ряд обследований (УЗИ-диагностика, некоторые анализы и так далее).
Основные аспекты, напрямую связанные с проведением диспансеризации юных россиян, прописаны в Приказе
Министерства здравоохранения РФ
от 10 августа 2017 г. № 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних".
В свою очередь, Приказ
Министерства здравоохранения РФ от 21.04.2022 № 275н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" и Приказ
Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. № 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" определяют общие принципы проведения диспансеризации у данной категории граждан.
Пройти осмотры и обследования в рамках диспансеризации можно бесплатно по полису ОМС.
Основные задачи детской диспансеризации практически идентичны целям тех профилактических осмотров, которые с определенной регулярностью имеют право проходить взрослые граждане
. Прежде всего это - способ уже на ранней стадии выявить у малышей возможные серьезные заболевания и выяснить причины их развития, обозначить существующие в каждом конкретном случае риски и т.д.
Помимо этого, как прописано в тексте приказа Минздрава № 514н, диспансеризация также проводится “в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей”.
Кто подлежит диспансеризации
Статус совершеннолетнего гражданин России получает в 18 лет, а значит, до этого момента он может проходить диспансеризацию для детей (последняя проводится в 17 лет), а после - осмотры и обследования, предусмотренные законодательно для взрослого населения.
Кто проводит диспансеризацию
Пройти диспансеризацию можно в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним гражданам. При этом ребенок должен быть прикреплен к выбранной поликлинике или другому медучреждению, в котором запланировано проведение данного осмотра.
В том случае, если в медицинской организации по той или иной причине отсутствует специалист, который должен осмотреть ребенка, он может быть заменен врачом аналогичной специализации, но при одном условии - он достаточно компетентен в вопросах детского здоровья. Например, вместо детского стоматолога осмотр может провести стоматолог, который прошел соответствующее обучение и разбирается в особенностях стоматологических заболеваний именно у детей.
В зависимости от возраста ребенка, диспансеризация включает в себя те осмотры и обследования, которые помогают максимально полно и эффективно оценить уровень развития несовершеннолетнего на определенном этапе. А вместе с этим - как можно раньше выявить возможные проблемы и отклонения от нормы, чтобы их скорректировать.
Выделяется несколько видов медицинских осмотров, которые должны проходить несовершеннолетние. Среди них - не только профилактические, содержание которых варьируется в зависимости от возраста ребенка, но и предварительные, которые стоит пройти перед тем, как ребенок впервые переступит порог школы или детского сада.
В течение первого года жизни малыша врач-педиатр должен наблюдать его ежемесячно. Основная задача врачей в этот период - следить за тем, как развивается ребенок, не проявляются ли у него признаки тех или иных патологий.
Помимо этого ребенок должен пройти углубленный медосмотр в следующем возрасте:
Возраст ребенка
Врачи
Исследования
1 месяц
- педиатр
- невролог
- детский хирург
- детский стоматолог
- офтальмолог
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ почек
- УЗИ тазобедренных суставов
- эхокардиография
- нейросонография
- аудиологический скрининг (если подобное не проводилось ранее)
2 месяца
- педиатр
- общий анализ крови и мочи
- аудиологический скрининг (если до сих пор не был проведен)
3 месяца
- педиатр
- травматолог-ортопед
- и вновь упоминается аудиологический скрининг (при условии, что данные о проведенном исследовании отсутствуют)
4 месяца
- педиатр
5 месяцев
- педиатр
6 месяцев
- педиатр
7 месяцев
- педиатр
8 месяцев
- педиатр
9 месяцев
- педиатр
10 месяцев
- педиатр
11 месяцев
- педиатр
Когда ребенку исполняется 1 год, ему вновь предстоит пройти достаточно обширный медосмотр. Он включает в себя посещение следующих специалистов:
—педиатр;
—невролог;
—детский хирург;
—оториноларинголог;
—травматолог-ортопед;
—офтальмолог.
Также в рекомендуемый минимум входят общие анализы крови и мочи, электрокардиография.
В год и 3 месяца, а также в полтора года в расписании медосмотров вновь значатся визиты к педиатру, а вот в 2 года стоит дополнительно посетить детского стоматолога и детского психиатра. Также родителям могут предложить пройти анкетирование, чтобы выяснить, существуют ли у ребенка нарушения психического развития или риск их появления.
Для детей от трех до семи лет
Данный возрастной промежуток для большинства детей ассоциируется сразу с двумя важными и, зачастую, весьма волнительными событиями. В 3 года многие мальчики и девочки идут в детский сад, а уже в 7 лет - в первый класс школы.
Итак, в 3 года ребенку нужно побывать на приеме у:
—педиатра;
—невролога;
—детского хирурга;
—детского стоматолога;
—офтальмолога;
—оториноларинголога.
Девочкам также полагается побывать на приеме у акушера-гинеколога, а мальчикам - у детского уролога-андролога. Дополняют перечень анализы мочи и крови.
Возраст ребенка
Врачи
Исследования
4 года
- педиатр
- детский стоматолог
5 лет
- педиатр
- детский стоматолог
6 лет
- педиатр
- детский стоматолог
- невролог
- детский хирург
- травматолог-ортопед
- офтальмолог
- оториноларинголог
- детский психиатр
- детский эндокринолог
- детский уролог-андролог (мальчики)
- акушер-гинеколог (девочки)
- анализы крови и мочи
- УЗИ почек
- УЗИ органов брюшной полости
- эхокардиография
- электрокардиография
7 лет
- педиатр
- невролог
- детский стоматолог
- оториноларинголог
- офтальмолог
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
Для детей школьного возраста
В первые школьные годы (в возрасте 8 и 9 лет) ребенку рекомендуется раз в год посещать педиатра и стоматолога. В 10 лет этот список дополняют невролог, офтальмолог и эндокринолог, а также травматолог-ортопед. Наряду с этим необходимо делать анализы крови и мочи.
Визитом с педиатру и стоматологу ограничиваются рекомендации и для школьников 11-12 лет, а в 13 лет вместе с ними стоит также посетить и офтальмолога. Ведь именно зрение нередко оказывается “слабым звеном”, которое страдает от школьной нагрузки. В 14 лет перечень врачей выглядит таким образом:
—педиатр,
—детский стоматолог,
—детский уролог-андролог (для мальчиков) или акушер-гинеколог (для девочек),
—психиатр.
С 15 по 17 лет включительно подросткам рекомендуется ежегодно посещать один и и тот же перечень специалистов:
—педиатр;
—детский хирург;
—детский стоматолог;
—в зависимости от пола - детский уролог-андролог или акушер-гинеколог;
—детский эндокринолог;
—невролог;
—травматолог-ортопед;
—офтальмолог;
—оториноларинголог;
—психиатр.
Отличается лишь список обследований: если показатели общих анализов крови и мочи следует контролировать ежегодно, то в 15 и 17 лет также стоит сделать электрокардиографию, а в 15 лет еще выполнить УЗИ органов брюшной полости и почек.
Прохождение диспансеризации
Перечисленный выше минимум осмотров и исследований составляют своеобразный первый этап диспансеризации. Нередко у врача появляется подозрение, что у юного пациента имеются некие проблемы со здоровьем, однако проведенные исследования не позволяют дать точный ответ на вопрос, какие именно. В данном случае ребенку могут быть назначены дополнительные консультации у нужных специалистов либо направление на необходимые анализы.
Из документов для прохождения диспансеризации понадобится лишь полис ОМС.
Как говорится в тексте Приложения
№1 к Приказу Минздрава №514н, “общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций общая продолжительность профилактического осмотра должна составлять не более 45 рабочих дней (I и II этапы)”
После того, как все осмотры, анализы и исследования остались позади, а их результаты оказываются на руках у врача, ответственного за проведение профилактического осмотра, он на основании полученных данных определяет группу здоровья юного пациента, а также - медицинскую группу для занятий физкультурой.
В соответствии с Приложением
№2 Приказа Минздрава №514н, существует пять групп здоровья несовершеннолетних.
I группа здоровья
- это здоровые дети
и подростки, физическое и психическое развитие которых соответствует норме и по итогам диспансеризации не выявлено никаких дефектов или нарушений.
Ко II группе здоровья относятся:
—несовершеннолетние, у которых нет хронических недугов, но есть “некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения”;
—дети, выздоравливающие после перенесенных заболеваний (особенно если болезнь протекала тяжело);
—юные граждане с общей задержкой физического развития, у которых при этом отсутствуют заболевания эндокринной системы, а также дети с дефицитом или, наоборот, избыточной массой тела;
—дети, которые очень часто и (или) длительно болеющие ОРЗ;
—несовершеннолетние, которые имеют физические недостатки, последствия травм или операций, но у которых при этом сохранены функции органов и систем организма.
Если маленький пациент страдает тем или иным хроническим недугом, который на момент обследования находится в стадии ремиссии, редко обостряется и не имеет осложнений, либо ребенок имеет физический недостаток/последствия травм и операций, которые не ограничивают для него возможность учиться или трудиться, то его могут включить в III группу здоровья.
К IV группе здоровья относятся несовершеннолетние:
—страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии (либо их ремиссия не отличается стабильностью, болезнь часто проявляет себя обострениями), а также те, у кого болезнь находится в ремиссии, но функции органов и систем нарушены;
—с физическими недостатками, последствиями травм и операций, которые стали причиной определенных ограничений в плане обучения или труда.
И, наконец, V группа здоровья - это дети и подростки, которые:
—страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, при которых ремиссии происходят крайне редко, а обострения - очень часто, при этом присутствуют осложнения и выраженная декомпенсация функций различных органов и систем организма, которые требуют постоянного лечения;
—имеют физические недостатки, последствия травм и операций, при которых значительно ограничиваются возможности для обучения или труда.
Обязательно ли ребенку проходить диспансеризацию
Прежде, чем ребенок посетит первого врача, он, его родители либо другой законный представитель несовершеннолетнего пациента должен заполнить обязательный документ - так называемое информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Диспансеризация - это исключительно добровольная процедура, и любой гражданин вправе отказаться как от прохождения отдельных врачей или видов обследования, так и от всего медосмотра в целом.
“Диспансеризация не является строго обязательным процессом, однако пренебрегать рекомендованными профилактическими осмотрами не нужно, - говорит аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова. - Прежде всего это необходимо для своевременной диагностики возможных проблем со здоровьем, так как позднее выявление любых заболеваний (в особенности - онкологии) значительно ухудшает прогноз и качество жизни юных пациентов”.