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Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/chemezov-1847759752.html
Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой
Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой - РИА Новости, 27.01.2023
Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой
Утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил в интервью... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T09:07
2023-01-27T11:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что в ходе спецоперации действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.В начале сентября американская газета The New York Times со ссылкой на данные разведки сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям".Как заявлял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, подобные публикации — часть информационной кампании. Собеседник агентства напомнил, что в России работают такие предприятия, как корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая делает номенклатуру ракет, "Алмаз-Антей", выпускающий зенитные управляемые ракеты, концерн "Техмаш", который производит широкую линейку артиллерийских и реактивных снарядов. Он подчеркнул, что в последние годы были обновлены даже боеприпасы на складах длительного хранения — накопленные еще в советское время снаряды с истекающими сроками хранения были заменены на новые и утилизированы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230119/boepripasy-1845919802.html
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безопасность, россия, киев, сергей чемезов, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Сергей Чемезов, Ростех
09:07 27.01.2023 (обновлено: 11:07 27.01.2023)
 
Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой

Глава госкорпорации "Ростех" Чемезов опроверг сообщения о снарядном голоде ВС России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня "Град"
Работа расчета реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Работа расчета реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда. <…> По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе спецоперации действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.
В начале сентября американская газета The New York Times со ссылкой на данные разведки сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям".
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Как заявлял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, подобные публикации — часть информационной кампании. Собеседник агентства напомнил, что в России работают такие предприятия, как корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая делает номенклатуру ракет, "Алмаз-Антей", выпускающий зенитные управляемые ракеты, концерн "Техмаш", который производит широкую линейку артиллерийских и реактивных снарядов. Он подчеркнул, что в последние годы были обновлены даже боеприпасы на складах длительного хранения — накопленные еще в советское время снаряды с истекающими сроками хранения были заменены на новые и утилизированы.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Читайте полный текст интервью >>
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевСергей ЧемезовРостех
 
 
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