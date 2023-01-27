https://ria.ru/20230127/chemezov-1847759752.html

Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой

Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой - РИА Новости, 27.01.2023

Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой

Утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил в интервью... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T09:07

2023-01-27T09:07

2023-01-27T11:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что в ходе спецоперации действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.В начале сентября американская газета The New York Times со ссылкой на данные разведки сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям".Как заявлял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, подобные публикации — часть информационной кампании. Собеседник агентства напомнил, что в России работают такие предприятия, как корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая делает номенклатуру ракет, "Алмаз-Антей", выпускающий зенитные управляемые ракеты, концерн "Техмаш", который производит широкую линейку артиллерийских и реактивных снарядов. Он подчеркнул, что в последние годы были обновлены даже боеприпасы на складах длительного хранения — накопленные еще в советское время снаряды с истекающими сроками хранения были заменены на новые и утилизированы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230119/boepripasy-1845919802.html

https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html

россия

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, киев, сергей чемезов, ростех