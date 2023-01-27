09:07 27.01.2023 (обновлено: 11:07 27.01.2023)
Чемезов назвал разговоры о снарядном голоде ВС России полной ерундой
Глава госкорпорации "Ростех" Чемезов опроверг сообщения о снарядном голоде ВС России
Работа расчета реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Утверждения Киева и публикации некоторых зарубежных СМИ о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда. <…> По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ходе спецоперации действительно расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.
В начале сентября американская газета The New York Times со ссылкой на данные разведки сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее. По мнению издания, это свидетельствует о том, что санкции "серьезно ограничили цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к странам-изгоям".
Как заявлял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, подобные публикации — часть информационной кампании. Собеседник агентства напомнил, что в России работают такие предприятия, как корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая делает номенклатуру ракет, "Алмаз-Антей", выпускающий зенитные управляемые ракеты, концерн "Техмаш", который производит широкую линейку артиллерийских и реактивных снарядов. Он подчеркнул, что в последние годы были обновлены даже боеприпасы на складах длительного хранения — накопленные еще в советское время снаряды с истекающими сроками хранения были заменены на новые и утилизированы.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.