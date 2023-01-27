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Будущее "деколонизированных" стран показали во всей красе

Будущее "деколонизированных" стран показали во всей красе - РИА Новости, 27.01.2023

Будущее "деколонизированных" стран показали во всей красе

Недавно вышедший в кинопрокат "Аватар-2: Путь воды" Джеймса Кэмерона начинается с эпизода, в котором голая глубоко беременная женщина бежит по джунглям, пытаясь РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:00

2023-01-27T08:00

2023-01-27T08:09

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джеймс кэмерон

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Недавно вышедший в кинопрокат "Аватар-2: Путь воды" Джеймса Кэмерона начинается с эпизода, в котором голая глубоко беременная женщина бежит по джунглям, пытаясь из лука подстрелить себе пропитание. Лицо и тело ее сплошь покрыты татуировками, крайняя худоба говорит о постоянном голоде, нищете и дистрофии. Стрельба из лука и убийства приносят ей очевидное наслаждение. Кто сказал "Украина"?Классик американского кинематографа Кэмерон работал над вторым "Аватаром" четырнадцать лет. В производство вложены фантастические деньги — насчитывают до 460 миллионов долларов. Кино крутят по всем континентам, сборы уже превысили два миллиарда. В общем, это очень важное специзделие американской фабрики грез. В него заложено много умной и талантливой пропаганды.Что поражает с первого взгляда: главная задача этого фильма — предельно поэтизировать самую ужасающую, галимую нищету. Если отбросить нарисованные на компьютере красивые пейзажи, то видно, что обитатели фэнтезийной Пандоры живут невероятно плохо. На планете Земля нет бомжа, который выживал бы в таких условиях. Самые бедные, примитивные племена на нашей планете и то могут позволить себе куда больше.У жителей Пандоры нету ни городов, ни школ, ни больниц, ни заводов, ни даже какого-никакого сельского хозяйства. Им нечего надеть — они кое-как прикрывают наготу какими-то листиками и лианами. Их жилища представляют собой шалашики из веточек и листьев. Они едят только то, что удается поймать в море или подстрелить в лесу. По выпирающим ребрам и огромным глазам видно, что они попросту голодают. В качестве транспорта используют животных, в качестве средств связи — волшебные ошейники, напоминающие БДСМ-аксессуары. В плане технологий они не додумались даже до колеса.Естественно, нищие, несчастные пандорианцы, проводящие свою краткую жизнь в безуспешной борьбе с природой, вынуждены все время предаваться каким-то бессмысленным магическим ритуалам. Это коллективный невроз, действительно часто свойственный людям в экстремальных ситуациях. Впрочем, в фильме честно показано, что колдунство не помогает ни вылечить больных, ни воскресить мертвых. От этого число психических расстройств среди местных только растет — герои и особенно героини постоянно закатывают истерики, смешно гримасничают и кричат. Государственная жизнь и политика на Пандоре сводятся к тому, что новый вождь перерезает горло старому вождю. Ну действительно, почему все это так напоминает Украину?Когда мир был еще двуполярным, голливудское кино выглядело совсем по-другому. В любом фильме — будь то боевик или комедия — соблюдался жесткий стандарт. Американская жизнь на экране сочилась богатством и позитивом, жизнь условных "Советов" — депрессией и нищетой.И как ни крути, это работало. В подкорку миллиардов зрителей самыми разными способами вгонялась идея о том, что американцы живут лучше всех в мире. И если быть как они, то это верный путь к процветанию. Никакие отдельные честные фильмы переломить этот тренд не могли.Без сожаления прощаясь с Варшавским договором, СЭВ и СССР, миллионы людей держали в уме эту нехитрую связку: будем слушаться Америку — будем жить так же, как любимые киногерои. С коттеджем с бассейном и двумя машинами на семью. Или в апартаментах с панорамными окнами на небоскребы. Плюс к этому торговые моллы, кафе-рестораны, горы шмоток на распродажах и прочее. Голливуд эту картинку впечатал в мозги намертво.Однако дальше случилось странное. Десятки стран — от Китая до России, от Индии до Бразилии — с энтузиазмом принялись строить эту киношную Америку у себя, с коттеджами, моллами, кафе-ресторанами. И что удивительно, построили ее в лучшем виде.Только поглядите, как изменился за последние годы вид российской "субурбии", где деревянные развалюхи на шести сотках сменились добротными двухэтажными домами, да с гаражом, да с цветником. И если не с бассейном, то, по крайней мере, с баней. Не одноэтажная Америка, но двухэтажная Россия.Я уж молчу про российские мегаполисы, которые по безопасности, уровню цен, качеству жилья, медицины, транспорта, цифровых услуг давным-давно оставили позади мегаполисы американские. Тут давно уже просто сравнения нет — "два мира, два Шапиро".И точно так же на всех парах модернизировались мегаполисы Азии, Африки, Южной Америки. Дело дошло до парадоксальной ситуации, когда богатые американцы предпочитают жить, скажем, в Дубае или Сингапуре, а в Нью-Йорк летать разве что по делам — там слишком грязно, дорого, небезопасно, старомодно.Объективно говоря, Америка стала жить хуже, а так называемый развивающийся мир здорово подтянул стандарты потребления. Что ж, в Голливуде быстро отрефлексировали смену тренда. Теперь миллиардам кинозрителей впаривают прямо противоположную идею. Оказывается, богатым быть больше не нужно, ни-ни-ни. Надо романтически прозябать в нищете.Неслучайно первый "Аватар", задавший этот тренд, вышел в свет в 2009 году, когда в Америке бушевал финансовый кризис — Великая рецессия. Людям, потерявшим дома и пенсионные накопления, прекрасно заходила сказка о том, как на далекой Пандоре ее обитатели пьют из луж, разговаривают с деревьями и при этом радуются жизни.Новый "Аватар-2" отлично заходит людям, потерявшим бизнес и работу во время локдаунов. Одновременно он посылает мощный сигнал тем странам, которые еще пытаются встроиться в американский порядок.Именно так видит капиталистический гегемон капиталистическую периферию сегодня. Туземцам уже не предлагается мечта о коттедже с бассейном. Туземцы должны есть жуков, ходить в чем мать родила, стрелять, убивать и петь красивые песни.С этой идеей идет в связке левацкий заход про то, что богатым быть некрасиво. В "Аватаре" богатые люди прилетают на космических кораблях на Пандору, грабят ее почем зря и беспрепятственно убивают местную фауну. У этих негодяев суперсовременное оружие, фантастически продвинутая медицина, они научились останавливать старение и мотаться по всей галактике на сверхсветовых скоростях. И все это плохо. Прогресс — это фу. Давайте оставим прогресс богатым негодяям, а сами будем жить в экологически чистых джунглях. Там же так няшно — птички, рыбки, звездное небо над головой.Нетрудно увидеть, что перед нами поэма о деколонизации. Именно вот это Америка предлагает народам, которых будет пытаться, так сказать, освободить от колониального гнета. Ребята, с вас сдерут все — до последней нитки. Можете посмотреть на Украину, она ближе, чем Пандора, и у нее уже не осталось ни копейки — только невообразимые долги на поколения вперед.Мало того: экс-гегемон постарается сделать все, чтобы разрушить культуру, образование, науку, отнять даже надежду на высокие технологии и содрать с социума последний налет человечности. Стрельба, убийства, магические ритуалы, красивые песни, безвыходная нищета — вот и все, что ждет "деколонизированные" субъекты.Кандидатов на "освобождение" у Вашингтона очень много. От авторитарного Пекина будут спасать Гонконг и Макао, Тибет и Синьцзян. Тайвань вообще будут спасать так, что камня на камне не останется. От коварной Москвы попытаются освободить все 88 остальных субъектов, а чего такого? Заодно от российского влияния поосвобождают постсоветские республики.Когда цели СВО будут достигнуты, история на этом, к сожалению, не закончится. Многие граждане в Молдавии и Казахстане, в Армении и Азербайджане истово мечтают превратить свою страну в Пандору. Из Вашингтона им с удовольствием помогут. Для американцев это тоже вопрос жизни и смерти — как только они перестанут разрушать чужие страны, хаос придет к ним домой.Самый пугающий заход второго "Аватара" — это навязчивое, утомительное отождествление человекообразных обитателей Пандоры с флорой и фауной. Они общаются с деревьями, разговаривают с рыбами. Между делом нам сообщают, что морские животные, с которыми тесно дружат жители Пандоры, гораздо умнее людей. У них, на минуточку, есть своя музыка, математика и философия.У пандорианцев ничего такого нет. А у местной фауны есть. Там, возможно, свои университеты на дне моря, свой метрополитен и библиотека с концертным залом. А пандорианцы тем временем прогуливаются по бережку без штанов, и у них даже азбуки нет.Да, именно так американцы и относятся к туземным народам — они лишь разновидность живой природы. Их не жалко. Их вполне можно вымаривать, чтобы освободить место для милых представителей флоры и фауны. Самый надежный метод уничтожения — это, конечно, гражданская война. В конце концов, именно так англичане покоряли Америку и Индию — стравливая между собой местных.Для себя у Америки в планах — высокие технологии, остановка старения, философия и концертные залы. А для туземцев — сплошной Клаус Шваб с его "у меня ничего нет, и я счастлив". Конечно, забавный обитатель деколонизируемых земель — это отнюдь не венец творения, а так, малосущественное звено эволюции, куда менее важное для планеты Земля, чем, скажем, обаятельные медведи гризли или грациозные кузнечики. Кто их, кузнечиков, знает, может, у них тоже своя философия есть.В новом "Аватаре" Кэмерон пытается продать народным массам именно эту версию хитровыделанного американского фашизма, который назначает унтерменшами миллиарды людей по всей планете. Впрочем, есть надежда, что массы уже привыкли к хорошей жизни и не обменяют ее на возможность голыми и босыми рассекать по джунглям.

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https://ria.ru/20230111/putin-1844141623.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840511012.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230117/tayvan-1845568722.html

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авторы, джеймс кэмерон, америка, земля, украина, сша, россия, политика, уровень жизни