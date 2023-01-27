https://ria.ru/20230127/blokada-1848024504.html

В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда

В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2023

В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда

Горожане Ялты поздравили ветерана в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

2023-01-27T21:43

2023-01-27T21:43

2023-01-27T21:43

видео

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

ялта

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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Во время блокады маленькая Лида помогала маме дежурить на чердаках. После войны Лидия Финогенова стала балериной. С гастролями она объехала весь Советский Союз. Сегодня Лидия живет в Ялте.

ленинград

ялта

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2023

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда Горожане Ялты поздравили ветерана в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во время блокады маленькая Лида помогала маме дежурить на чердаках. После войны Лидия Финогенова стала балериной. С гастролями она объехала весь Советский Союз. Сегодня Лидия живет в Ялте. 2023-01-27T21:43 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, ялта, общество, великая отечественная война (1941-1945), видео