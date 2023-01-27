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В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2023
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В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда
В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2023
В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда
Горожане Ялты поздравили ветерана в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
2023-01-27T21:43
2023-01-27T21:43
видео
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
ялта
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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Во время блокады маленькая Лида помогала маме дежурить на чердаках. После войны Лидия Финогенова стала балериной. С гастролями она объехала весь Советский Союз. Сегодня Лидия живет в Ялте.
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353
60
353
60
В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда
Горожане Ялты поздравили ветерана в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во время блокады маленькая Лида помогала маме дежурить на чердаках. После войны Лидия Финогенова стала балериной. С гастролями она объехала весь Советский Союз. Сегодня Лидия живет в Ялте.
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видео, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, ялта, общество, великая отечественная война (1941-1945), видео
Видео, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград, Ялта, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда
Горожане Ялты поздравили ветерана в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
2023-01-27T21:43
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PT1M08S
21:43 27.01.2023
 

В Ялте поздравили жительницу блокадного Ленинграда

Читать ria.ru в
Горожане Ялты поздравили ветерана в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Во время блокады маленькая Лида помогала маме дежурить на чердаках. После войны Лидия Финогенова стала балериной. С гастролями она объехала весь Советский Союз. Сегодня Лидия живет в Ялте.
 
ВидеоБлокада Ленинграда (1941-1944)ЛенинградЯлтаОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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