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Ученый рассказал об отколовшемся от Антарктиды айсберге размером с Лондон - РИА Новости, 27.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230127/aysberg-1847919601.html
Ученый рассказал об отколовшемся от Антарктиды айсберге размером с Лондон
Ученый рассказал об отколовшемся от Антарктиды айсберге размером с Лондон - РИА Новости, 27.01.2023
Ученый рассказал об отколовшемся от Антарктиды айсберге размером с Лондон
Отколовшийся от Антарктиды айсберг размером с Лондон течением будет вынесен на север к востоку от пролива Дрейка, где начнет активно разрушаться, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:40
2023-01-27T15:40
наука
антарктида
лондон
великобритания
роскосмос
наука
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отколовшийся от Антарктиды айсберг размером с Лондон течением будет вынесен на север к востоку от пролива Дрейка, где начнет активно разрушаться, сообщил РИА Новости в пятницу замдиректора Арктического и Антарктического Научно-исследовательского института, начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков. Он напомнил, что айсберги дрейфуют по течению, в отличие от морского льда, который дрейфует по ветру. Это обусловлено большой подводной частью айсбергов. "Течения в основном медленные, несколько сантиметров в секунду. Вот с такой скоростью он скорее всего будет вынесен из так называемого круговорота Уэделла, это такая замкнутая циклоническая циркуляция в Море Уэделла - она несколько больше, чем собственно Море Уэделла. Скорее всего, он будет вынесен на север к востоку от пролива Дрейка. Там уже теплые воды, сильные ветра и волны, где он будет быстро разрушаться", - сообщил Клепиков. Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте тогда заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг - не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников. Позднее "Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде. На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко.
https://ria.ru/20230126/aysberg-1847668517.html
https://ria.ru/20221129/antarktida-1835036133.html
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антарктида, лондон, великобритания, роскосмос, наука
Наука, Антарктида, Лондон, Великобритания, Роскосмос, Наука
15:40 27.01.2023
 
Ученый рассказал об отколовшемся от Антарктиды айсберге размером с Лондон

Ученый Клепиков: отколовшийся от Антарктиды айсберг вынесет к востоку от пролива Дрейка

© Фото : British Antarctic Survey (BAS)Крупный айсберг размером почти с Лондон откололся от Антарктиды
Крупный айсберг размером почти с Лондон откололся от Антарктиды - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : British Antarctic Survey (BAS)
Крупный айсберг размером почти с Лондон откололся от Антарктиды. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Отколовшийся от Антарктиды айсберг размером с Лондон течением будет вынесен на север к востоку от пролива Дрейка, где начнет активно разрушаться, сообщил РИА Новости в пятницу замдиректора Арктического и Антарктического Научно-исследовательского института, начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.
Он напомнил, что айсберги дрейфуют по течению, в отличие от морского льда, который дрейфует по ветру. Это обусловлено большой подводной частью айсбергов.
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"Течения в основном медленные, несколько сантиметров в секунду. Вот с такой скоростью он скорее всего будет вынесен из так называемого круговорота Уэделла, это такая замкнутая циклоническая циркуляция в Море Уэделла - она несколько больше, чем собственно Море Уэделла. Скорее всего, он будет вынесен на север к востоку от пролива Дрейка. Там уже теплые воды, сильные ветра и волны, где он будет быстро разрушаться", - сообщил Клепиков.
Ранее на сайте Антарктической службы Великобритании сообщили, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся огромный айсберг площадью в 1550 квадратных километров размером практически с Лондон. В российском Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте тогда заявили, что отколовшийся от Антарктиды айсберг - не самый большой в истории и не опасен для судоходства, так как легко отслеживается со спутников.
Позднее "Роскосмос" показал сделанный российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" космический снимок айсберга, отколовшегося в Антарктиде. На выложенном снимке видны щели, образовавшиеся между айсбергом и основным ледником. В то же время ясно, что в момент съемки айсберг еще не отплыл далеко.
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