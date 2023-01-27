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Клишас прокомментировал ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 27.01.2023
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Клишас прокомментировал ситуацию с замороженными российскими активами
Клишас прокомментировал ситуацию с замороженными российскими активами - РИА Новости, 27.01.2023
Клишас прокомментировал ситуацию с замороженными российскими активами
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Евросоюз позорно провалил операцию... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:45
2023-01-27T08:45
россия
украина
андрей клишас
евросоюз
совет федерации рф
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Евросоюз позорно провалил операцию по легализации украденного у России. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС, что союз имеет основания временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины. Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины. "Бедные "европейские юристы" не нашли "чётких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена", - написал Клишас в своем телеграм-канале.
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россия, украина, андрей клишас, евросоюз, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Андрей Клишас, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России, В мире
08:45 27.01.2023
 
Клишас прокомментировал ситуацию с замороженными российскими активами

Клишас о замороженных активах: ЕС позорно провалил операцию по легализации украденного

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Евросоюз позорно провалил операцию по легализации украденного у России.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что юридическая служба Евросоюза проинформировала страны ЕС, что союз имеет основания временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины. Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Эти условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.
"Бедные "европейские юристы" не нашли "чётких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена", - написал Клишас в своем телеграм-канале.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 11:00
ЕП призвал использовать российские активы для репараций Украине
 
РоссияУкраинаАндрей КлишасЕвросоюзСовет Федерации РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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